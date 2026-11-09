역도 박혜정, 세계선수권서 은메달 3개…“응원해 주신 분들 덕에 힘든 시간 버텨냈다”

사진=신화/뉴시스

쉼 없이 달린 한국 역도 간판 박혜정(고양시청)이 세계선수권대회서 은메달 3개를 또 추가했다.

박혜정은 지난 8일 중국 낭보에서 열린 2026 국제역도연맹(IWF) 세계선수권 여자 86㎏ 이상급 경기에서 인상 125㎏, 용상 161㎏, 합계 286㎏을 들어 올렸다. 세 부문 모두 2위에 올라 은메달을 목에 걸었다.

쉴 틈이 없다. 박혜정은 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 합계 300㎏으로 은메달을 차지했다. 이어 전국체육대회에 출전해 인상 128㎏, 용상 166㎏, 합계 294㎏으로 금메달 3개를 손에 넣었다. 2024년 제105회 대회부터 이어진 3연속 3관왕이다. 이번엔 중국으로 무대를 옮겨 또 한번 포디움에 올랐다.

사진=고양시청 역도팀

박혜정은 SNS를 통해 “쉴 틈 없이 달려와서 온몸이 아픈 상태로 준비하면서 몸도 마음도 지쳤다. 긍정적으로 생각하려 해도 쉽지 않은 순간들이 많았다”면서도 “옆에서 응원해 주시는 분들이 있어서 힘든 시간을 버텨냈다. 생각보다 좋은 결과를 얻은 것 같아 다행이고 뿌듯하다”고 전했다.

박혜정을 지도하는 최종근 고양시청 감독은 “선수들의 땀과 노력, 끝까지 함께해준 관계자들의 격려와 지원 덕분에 만들어낸 성과”라며 “이번 세계선수권대회 선수단을 이끌어 주신 고양시 역도연맹 부회장이자 단장님이신 김형준 단장님, 그리고 고양시 역도연맹 김형기 회장님과 부단장님을 비롯한 모든 관계자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다”고 전했다.

사진=고양시청 역도팀

이어 “박혜정 선수에게 아낌없는 격려와 축하를 부탁드린다”면서 “앞으로도 고양시 역도의 더 큰 발전과 선수들의 선전을 위해 많은 응원 부탁드린다”고 덧붙였다.

한편, 여자 86㎏ 이상급에선 중국의 리옌이 금메달을 싹쓸이했다. 인상에서 147㎏을 들어 세계 신기록을 쓰고 용상 170㎏과 합계 317㎏을 들어 올렸다. 한국의 김효언(경상남도청)은 인상 118㎏, 용상 159㎏, 합계 277㎏을 들었다. 용상과 합계 3위로 동메달 2개를 목에 걸었다. 인상은 6위에 그쳤다.

사진=고양시청 역도팀

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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