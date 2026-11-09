[SW인터뷰] “처음엔 거짓말인 줄”…생애 첫 대표팀 합류 앞둔 신민하 “좋은 모습 보여드리겠다”

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“너 대표팀 됐다는데?” 형들의 목소리가 여기저기서 들려왔다. 처음엔 장난인 줄 알았다. 직접 확인한 뒤에야 고개를 끄덕였다. 오래도록 꿈꿔왔던 태극마크가 현실이 됐다. 아직도 얼떨떨하다. 벅찬 기쁨을 뒤로 하고 이제는 가치를 증명할 시간이다. 새로운 도전을 앞둔 신민하(강원FC)가 설레는 마음으로 A매치 데뷔를 기다리고 있다.

신민하는 9일 로베르트 모레노(스페인) 임시 감독이 이끄는 한국 축구대표팀 합류를 위해 카타르 도하로 출국한다. 한국은 오는 13일 오후 11시30분 카타르 알라이얀의 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와 맞붙는다. 이어 17일 오후 11시에는 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르를 상대한다.

생애 처음으로 성인 대표팀에 발탁됐다. 2024년 강원에서 K리그 무대를 밟은 그는 팀의 핵심 주전 수비수로 성장했고 마침내 결실을 봤다. 감회가 남다르다. 신민하는 “옆에서 형들이 발탁됐다고 말해줬는데 거짓말이라고 생각하고 안 믿었다. 직접 보고 나니까 진짜구나 싶었는데, 실감은 안 났다”며 “말로 표현할 수 없었던 기분이었다”고 웃었다.

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동료들의 축하와 조언도 쏟아졌다. 특히 대표팀 경험이 있는 이기혁은 후배의 긴장을 덜어줬다. 신민하는 “(이)기혁이 형이 명단이 나오자마자 축하한다고 했다. 대표팀에 가서 하던 대로 하고 너무 잘하려고 하지 말라는 얘기를 해줬다”며 “홍철 형도 쉬운 것부터 하라고 조언해줬다”고 고마움을 전했다.

누구보다 흐뭇하게 지켜보는 이도 있다. 바로 정경호 강원 감독이다. 정 감독과 김병지 강원 대표이사는 신민하의 성장 가능성을 일찌감치 알아봤다. 신민하 육성 계획을 세우며 ‘3년 안에 성인 대표팀 발탁’이라는 목표를 담았다. 정 감독은 “강원이 등번호 47번 선수를 계속 유럽에 보내고 있다. (신)민하는 수비수지만 잘 키우면 기대할 수 있을 거라 생각했다”며 “대표님도 민하에게 좋은 얘기를 많이 해주신다. 나 역시 성장시켜야 할 몫이 있었는데 잘 맞아떨어지는 것 같다”고 미소 지었다.

이어 “아시안게임을 다녀온 뒤로 플레이가 한층 성숙해졌고 안정감도 생겼다”며 “이번 대표팀 경험으로 한 단계 더 발전할 것으로 기대한다. 쭉 잘해서 강원에서 영향력 있는 선수로 거듭났으면 좋겠다. 축하한다”고 전했다.

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아직 완성형 수비수는 아니다. 지난 1일 울산 HD전에서는 자신의 실수가 실점으로 이어지는 아픔도 겪었다. 주저앉지 않았다. 지난 8일 전북 현대전에서 시즌 첫 골을 터뜨리며 아쉬움을 털어냈다. 이제 시선은 대표팀으로 향한다. 치열한 경쟁을 이겨내야 한다. 첫 소집부터 출전 기회가 주어진다는 보장은 없다. 꾸준히 승선하기 위해선 훈련에서 성실한 태도로 신뢰를 쌓는 동시에 스피드와 뒷공간 커버 능력 등 자신의 장점을 충분히 발휘해야 한다.

신민하도 들뜬 마음보단 배우겠다는 자세를 앞세웠다. 그는 “대표팀에서 내가 잘할 수 있는 부분을 많이 발휘하고 싶다. 감독님이 원하시는 부분을 빠르게 캐치하겠다”며 “젊은 선수의 패기를 보여드리도록 하겠다”고 목소리를 높였다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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