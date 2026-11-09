아이브 장원영, 레이스 덧입은 독보적 분위기…“동화 속 주인공”

장원영이 러블리하고 빈티지한 패션을 공개했다. 출처=장원영 SNS

그룹 아이브(IVE)의 장원영이 감각적인 레이스 레이어드 스타일링으로 독보적인 분위기를 연출했다.

장원영은 지난 8일 자신의 인스타그램을 통해 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게시했다.

장원영이 러블리하고 빈티지한 패션을 공개했다. 출처=장원영 SNS

장원영이 러블리하고 빈티지한 패션을 공개했다. 출처=장원영 SNS

장원영이 러블리하고 빈티지한 패션을 공개했다. 출처=장원영 SNS

공개된 사진 속 장원영은 은은한 라벤더-핑크 톤의 시스루 가디건과 얇은 니트를 레이어드해 포근하면서도 사랑스러운 매력을 발산했다. 넥라인을 감싸는 스트랩 장식과 내부 톱의 섬세한 화이트 레이스 트리밍으로 여성스러운 디테일을 살린 점이 눈길을 끈다.

장원영이 러블리하고 빈티지한 패션을 공개했다. 출처=장원영 SNS

장원영이 러블리하고 빈티지한 패션을 공개했다. 출처=장원영 SNS

특히 패치워크 디자인의 화이트 레이스 롱 스커트에 문양이 들어간 타이즈와 오프화이트 컬러의 레그 워머를 매치, 앤티크하면서도 세련된 ‘발레코어(Balletcore)’ 감성을 완벽히 소화해 냈다. 파스텔 톤 컬러감과 몽환적인 레이스 디테일이 어우러져 한층 깊어진 분위기를 완성했다.

한편, 장원영이 속한 그룹 아이브는 지난달 선공개 싱글 ‘Looks Can Kill’과 동명의 EP 5집을 발매하며 한층 확장된 음악적 스펙트럼과 강렬한 퍼포먼스로 활발한 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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