[SW현장] ‘솔로 데뷔’ 채령 “있지 강점은 ‘5인5색’…멤버들과 다른 매력 보여주고파”

있지(ITZY) 채령이 9일 오후 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 솔로 데뷔 앨범 ‘Lovesick’(러브시크) 발매 기념 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 사진=JYP엔터테인먼트

그룹 있지(ITZY) 채령이 데뷔 7년 만에 솔로 아티스트로 나선 가운데 자신만의 음악적 색깔을 보여주겠다는 포부를 밝혔다.

9일 오후 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서는 채령의 솔로 데뷔 앨범 ‘Lovesick’(러브시크) 발매 기념 기자간담회가 열렸다.

이날 오후 6시에 발매하는 ‘러브시크’에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 ‘Moonlit Club’(문릿 클럽), ‘Scent’(센트), ‘Favorite Reason’(페이버릿 리즌)까지 총 4곡이 실렸다.

채령은 데뷔 7년 만에 솔로 앨범을 발표하게 된 이유에 대해 그룹 활동을 통해 충분한 경험을 쌓은 뒤 개인의 매력을 보여주고 싶었다고 설명했다. 그는 “회사에서도 그렇고 저희도 그렇고 있지로서 충분히 모습을 보여드리고, 그다음에 개인의 모습을 보여주는 것도 늦지 않다고 생각해서 이제야 내게 됐다”고 밝혔다.

지난 7년 동안 아티스트로서 성장한 부분도 짚었다. 채령은 “7년 전 저와 달라진 점이 있다면 조금 더 여유가 생긴 것 같고, 저만의 취향도 예전보다는 확실해진 것 같다”고 말했다.

사진=JYP엔터테인먼트

앞서 솔로 데뷔한 예지와 유나에 이어 있지의 세 번째 솔로 주자로 나선 만큼 멤버들과 차별화된 매력을 보여주기 위한 고민도 컸다. 채령은 “앞선 멤버들과 다른 점을 많이 보여주고 싶었다”며 “있지의 강점이 ‘5인 5색’이라는 말을 많이 하는데, 그만큼 멤버들과 다른 매력을 보여주기 위해 열심히 고민하고 노력했다”고 강조했다.

이번 솔로 활동에서 자신의 강점인 퍼포먼스를 한층 자유롭게 펼쳐 보이겠다는 각오다. 그룹 활동에서는 멤버들과의 조화를 고려해야 했지만, 이번에는 자신만의 춤선과 표현력을 마음껏 드러내는 데 집중했다.

그는 “있지로 활동할 때는 합도 중요하고 멤버 간의 밸런스가 중요하다 보니 저의 춤선이나 ‘쪼’를 조금 참았던 게 있다”며 “이번에는 마음껏 고개도 꺾고 머리도 날리면서 신나게 준비했다”고 설명했다. 이어 “요즘은 춤만 잘 춘다고 사랑받을 수 없는 것 같다”며 “많은 분이 직관적으로 저의 퍼포먼스를 바라봐 주시고 따라해 줬으면 좋겠다는 욕심이 생겼다. ‘러브시크’가 바로 떠오를 수 있는 안무와 예뻐서 따라 하고 싶은 동작들로 구성했다”고 덧붙였다.

앨범 곳곳에는 채령의 취향도 적극적으로 반영됐다. 그룹 활동을 통해 자신이 좋아하는 음악과 안무 스타일을 알아갔다는 그는 이번 앨범의 곡 선정부터 안무 창작까지 직접 의견을 내며 자신만의 색깔을 담아냈다.

사진=JYP엔터테인먼트

채령은 “그룹 활동을 하면서 멤버들과 의견을 나누고 곡을 선정하다 보니 제가 어떤 곡과 안무를 좋아하는지 많이 배웠다”며 “이번에는 의견을 맞출 필요 없이 저의 의견이 크게 반영되다 보니 안무 창작에도 참여했고, 수록곡까지 골랐으니 앨범 전체를 들어주면 좋겠다”고 당부했다.

수록곡 ‘Favorite Reason’에는 직접 작사에도 참여하며 팬들을 향한 애정을 표현했다. 그는 “팬들께 항상 감사하다고 이야기하는데, 그것보다 어떻게 조금 더 자세하게 표현할 수 있을까 고민했다”며 “‘내가 사랑을 믿게 한 가장 좋아하는 이유는 너다’라는 말을 가사에 녹여봤다”고 밝혔다.



첫 솔로 앨범의 콘셉트로는 사랑스러움을 선택했다. 앞으로 보여주고 싶은 모습이 많지만, 첫 시작인 만큼 대중에게 친숙하게 다가갈 수 있는 음악과 현재 자신의 매력을 가장 잘 담아낼 수 있는 콘셉트를 고민한 결과다.

채령은 “솔로로서 보여드리고 싶은 모습이 정말 많지만 두 번째 기회를 받으려면 많은 분께 사랑받아야 할 것 같았다”며 “대중이 들었을 때도 좋은 곡을 하고 싶었고, 첫 시작이다 보니 지금 나이에 가장 예쁜 사랑스러운 모습을 담으면 어떨까 싶었다”고 설명했다.

다만 사랑스러움만을 강조한 것은 아니다. 그는 “봤을 때 기분 좋아지고 싱그럽고 사랑스러운 모습을 보여드리고 싶었다”면서도 “너무 귀엽지만은 않고 매력적이고 섹시한 부분도 조금은 있다”고 웃었다. 이어 “사실 노리지 않았다면 거짓말이다. 노렸다”며 사랑스러움과 섹시함을 동시에 보여주기 위해 의도적으로 준비했다고 솔직하게 밝혀 웃음을 불렀다.

이번 활동을 통해 이루고 싶은 목표도 분명했다. 채령은 음원 차트 진입과 뮤직비디오 조회수 등 가시적인 성과를 기대하면서도 솔로 아티스트로서의 가능성을 인정받고 싶다는 바람을 드러냈다. 그는 “음원 차트에도 꼭 들어가고 싶다”며 “대중에게 다음을 기대할 만한 아티스트로 각인되고 싶다. 제가 솔로로서도 재능이 있다는 것을 꼭 확인시켜 드리고 싶다”고 강조했다.

채령은 “스스로 자신감을 불어넣을 때마다 ‘나는 3번 타자’라고 생각했다”며 “솔로로도 확실히 매력이 있고, 세 번째로 나온 이유가 있다고 생각해 주셨으면 좋겠다”고 덧붙였다.

솔로 데뷔를 앞둔 긴장감도 숨기지 않았다. 채령은 “7년 9개월 만의 솔로 데뷔인데 처음 있지로 데뷔했을 때 기억이 나더라”며 “정말 다시 데뷔한다는 심정으로 준비해서 그런지 긴장이 많이 된다”고 털어놨다.

앞으로는 더욱 다양한 음악적 도전을 이어가겠다는 계획이다. 그는 “솔직히 음원으로도 잘되고 싶어서 많은 분이 듣기 편하고 많이 들어주실 만한 곡을 골랐다”면서도 “계속 이런 음악만 추구할 것은 아니다. 앞으로 퍼포먼스적으로 발전된 모습과 아티스틱한 모습도 많이 보여드리고 싶다”고 말했다.

채령은 솔로 아티스트로서의 성장과 함께 있지 멤버로서의 자부심도 강조했다. 그는 “어제 시상식에서 유나가 솔로 무대를 하고 멤버들과 함께 무대에 섰을 때, 제가 있지라는 팀에 있다는 게 너무 자랑스러웠다”며 “팬분들께 계속 자랑스러운 아티스트가 되고 싶다”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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