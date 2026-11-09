최예나, 오프숄더 드레스에 폼폼 초커…‘KGMA’ 빛낸 요정 비주얼

최예나가 세련된 패션을 선보였다. 출처=최예나 SNS

가수 최예나가 감각적인 드레스 스타일링으로 몽환적인 요정 아우라를 과시했다.

최예나는 지난 8일 자신의 SNS 채널을 통해 “KGMA”라는 문구와 함께 현장 비하인드 사진 여러 장을 게재했다.

최예나가 세련된 패션을 선보였다. 출처=최예나 SNS

최예나가 세련된 패션을 선보였다. 출처=최예나 SNS

공개된 사진 속 최예나는 과감하게 어깨라인을 드러낸 아이보리 컬러의 오프숄더 튜브톱 드레스를 착용해 시선을 사로잡았다. 상의의 코르셋 구조가 슬림한 보디라인을 강조한 반면, 볼륨감 있는 입체적 텍스처의 스커트 라인이 어우러지며 우아하면서도 클래식한 멋을 더했다.

최예나가 세련된 패션을 선보였다. 출처=최예나 SNS

최예나가 세련된 패션을 선보였다. 출처=최예나 SNS

특히 넥라인에는 블랙 컬러의 폼폼 장식 초커를 포인트로 매치해 위트 있는 패션 감각을 드러냈다. 여기에 핑크 톤의 메이크업과 매끄럽게 올려 묶은 번 헤어스타일을 더해 마치 동화 속 요정을 연상시키는 몽환적 분위기를 완성했다.

한편, 최예나는 지난 10월 2일 디지털 싱글 ‘보기 드문 여자’를 발매하고 활발한 음악 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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