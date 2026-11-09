박수영·김현진 “동갑이라 연기 호흡 좋았다”…‘유일무이 로맨스’로 설렘 선사

서로 다른 삶을 살아온 두 남녀가 운명처럼 만나 사랑을 키워간다. 박수영(레드벨벳 조이)과 김현진이 티빙 새 드라마 '유일무이 로맨스'에서 설렘과 위로를 오가는 로맨스 호흡을 선보인다.

9일 오후 서울 상암동 스탠포드호텔에서는 유일무이 로맨스 제작발표회가 진행됐다. 행사에는 연출을 맡은 김진영 감독을 비롯해 배우 박수영, 김현진, 신현수, 강나언이 참석해 작품에 대한 다양한 이야기를 나눴다.

유일무이 로맨스는 취업준비생에서 하루아침에 톱스타의 매니저가 된 공유일(박수영)과 남모를 상처를 지닌 배우 탁무이(김현진)의 만남을 그린 로맨스 드라마다. 네이버웹툰을 원작으로 하며, 어린 시절 공유일이 쓴 소설의 열렬한 팬이었던 탁무이가 우연히 그와 재회하면서 이야기가 펼쳐진다.

김 감독은 "연예인과 일반인의 사랑은 늘 있던 얘기라서 이 내용을 어떻게 차별화할 수 있을가 걱정을 많이 했다"며 "일반인이 매니저가 되는 과정에서 빌런이 등장하고, 많은 일을 방해한다. 매 회 궁금증을 유발할 수 있도록 만들었다"고 차별점을 밝혔다.

무엇보다 이번 작품은 박수영의 새로운 연기 변신에 관심이 쏠린다. 그룹 레드벨벳 조이로 대중에게 익숙한 그는 극 중 취업난 속에서도 밝은 태도를 잃지 않는 공유일 역을 맡았다.

드라마 한 사람만 이후 4년 만에 안방극장에 복귀하는 박수영은 "4년이라는 시간이 짧지 않다보니 작품을 잘 할 수 있을까 우려가 됐다"며 "그렇지만 대본을 받았을 때 너무 따뜻했다. 작품을 하고 싶다는 생각들만큼 서로의 결핍 채워주는 관계성도 인상 깊었다"며 출연을 결심한 이유를 밝혔다.

레드벨벳 멤버들의 응원도 힘이 됐다고. 박수영은 "촬영 당시 멤버들이 커피차를 보내주며 응원을 해줬다"며 "정말 많은 감동을 받았다. 각자 개인 스케줄이 바쁠텐데도 언제 공개되냐며 기대를 해줬다"고 말했다.

박수영은 캐릭터를 자연스럽게 표현하기 위해 외적인 모습부터 말투와 행동까지 세심하게 준비했다. 반복되는 취업 실패에도 쉽게 주저앉지 않는 공유일 특유의 긍정적인 면모를 일상적인 연기로 풀어내는 데 집중했다. 기존 활동에서 보여준 모습과는 또 다른 매력을 선보일 것으로 기대된다.

상대역 김현진과의 로맨스 호흡 역시 주요 관전 요소다. 김현진이 연기하는 탁무이는 화려한 스타의 모습 뒤에 아픔을 감춘 인물이다. 어린 시절부터 간직해 온 공유일과의 인연을 계기로 그와 가까워지며 관계의 변화를 맞는다. 두 배우가 서로 다른 환경에서 살아온 인물들의 감정선을 어떻게 그려낼지가 관심을 모은다.

김현진은 먼저 톱스타 연기에 대해 "운동을 열심히 했다. 다이어트를 하면서 식단 조절을 하고 많이 열심히 했다"며 "잘 담겼는지 봐야할 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

박수영과의 호흡에 대해선 "동갑이라 연기하는 것이 편했다"고 말했다. 그는 "로맨스에 대해서는 유일이 적극적으로 의사 표현을 해준다. 연기 호흡이 좋았다"고 덧붙여 기대를 자아냈다.

박수영 역시 "동갑친구와 작품을 한 것이 처음이다. 이런 로맨스에 대해서 이야기를 하기 편했고, 친구라 편하게 대화할 수 있어서 좋았다"고 호흡을 밝혔다.

두 사람과 함께 신현수는 비밀을 간직한 스타 셰프 강희수 역을, 강나언은 탁무이를 향한 마음을 지닌 톱스타 주다홍 역을 맡아 극에 다채로운 관계와 이야기를 더한다.

각기 다른 매력을 지닌 인물들이 얽히며 만들어 갈 로맨스가 시청자들의 마음을 사로잡을 수 있을지 주목된다.

작품은 이날 오후 6시 티빙을 비롯해 아시아·중동·아프리카 지역 OTT Viu(뷰)와 일본 ABEMA에서 공개된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]