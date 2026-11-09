휴머닉스, 피지컬 AI 운동 로봇 연동 앱 ‘세짐 플러스’ 출시

인간 신체 데이터 플랫폼 기반 근기능 케어 로봇 테라피 기업 휴머닉스(HUMANICS, 대표 최정수)가 피지컬 AI(Physical AI) 기반 운동 로봇 ‘세짐(SEGYM)’과 연동되는 모바일 애플리케이션 ‘세짐 플러스(SEGYM Plus)’를 출시하고, 데이터 기반 운동 관리 서비스를 확대하고 있다고 밝혔다.

앱은 지난 9월 18일 안드로이드, 24일 iOS 버전으로 각각 출시됐다. 11월 9일 네 번째 업데이트를 진행했다. 출시 이후 주간 이용자 수는 초기 대비 약 3배로 증가했으며, 현재 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.

세짐 플러스는 피지컬 AI 기반 운동 로봇 ‘세짐SR(SEGYM-SR, Smith Robot)’과 연동해 체성능 측정부터 운동 계획, 결과 분석까지 통합 관리하는 모바일 앱이다.

세짐SR은 사용자의 힘과 움직임을 감지하고 저항을 정밀하게 제어하는 운동 로봇이다. 운동 중 힘·속도·가동범위·좌우 균형 등을 측정한다. 사용자는 이를 세짐 플러스에서 점수와 상세 지표로 확인할 수 있다.

운동 초보자도 쉽게 시작할 수 있도록 운동 경험과 주당 운동 가능 일수에 맞는 표준 프로그램을 추천한다. 운동 종목과 중량, 반복 횟수 등을 설정해 개인별 운동 루틴을 직접 설계할 수도 있다. 설정한 루틴은 세짐SR과 연동돼 바로 운동에 활용할 수 있다.

운동 데이터는 어플에 자동으로 기록되며, 운동 종료 후 총 운동량과 운동 시간, 세트별 좌우 균형 및 운동 템포 등 세부 결과를 확인할 수 있다. 또한 측정 데이터를 분석해 다음 운동의 중량을 증량·유지·감량하도록 제안하고, 누적 운동 기록과 주간 리포트를 제공해 지속적인 운동 관리를 지원한다.

회사 측은 “운동 로봇에서 측정한 신체 데이터를 앱에 축적하고 이를 다시 운동 관리에 활용하는 데이터 선순환 구조를 구현했다”고 소개했다.

휴머닉스는 이러한 서비스 경쟁력을 바탕으로 세짐 플러스의 이용 기반을 확대하고 있다. 회사에 따르면 출시 초기 대비 주간 이용자 수가 약 3배 증가했다. 로봇 설치 센터를 중심으로 앱 활용도도 높아지고 있다.

현재 휴머닉스는 세짐을 통해 확보하는 인간의 움직임과 하중 반응 데이터를 기반으로 피지컬 AI 기술을 발전시키고 있다. 스포츠·피트니스 분야에서 축적한 기술과 데이터를 바탕으로 근감소증 대응 및 신체기능 회복을 위한 의료·재활 분야로의 확장을 추진하고 있으며, 의료기기 인증을 포함한 관련 연구개발도 이어가고 있다.

최정수 휴머닉스 대표는 “세짐 플러스는 이용자가 자신의 체성능을 객관적으로 확인하고, 측정 결과에 따라 운동 강도를 조절하며 변화 과정을 지속적으로 관리할 수 있다”며 “앞으로도 누구나 데이터 기반의 체계적인 운동을 경험할 수 있도록 서비스를 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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