나이 탓으로 넘긴 시력 변화, 노안일까?... 60대 최다 수술은 ‘백내장’

나이가 들면서 시야가 흐려졌다고 해서 모두 노안으로 볼 수는 없다. 가까운 곳에 초점을 맞추기 어려운 노안과 수정체가 혼탁해지는 백내장은 서로 다른 변화지만 함께 나타날 수 있다. 증상만으로 원인을 구분하기 어려운 만큼, 안과 검사를 통해 눈 상태를 확인해야 한다.

국민건강보험공단의 ‘2025년 주요수술 통계연보’에 따르면 2025년 백내장 수술은 69만2126건으로 35개 주요 수술 가운데 가장 많았다. 인구 10만 명당 수술 건수는 1305건이었다. 연령별로는 50대 이상 모든 연령대에서 백내장 수술이 가장 많았다. 60대 백내장 수술 인원은 15만7403명으로 집계됐다.

◆노안과 백내장, 어떤 차이가 있을까?

노안은 나이가 들면서 수정체의 탄력과 조절력이 떨어져 가까운 곳에 초점을 맞추기 어려워지는 변화다. 책이나 스마트폰을 볼 때 글씨를 멀리 두어야 잘 보이거나, 어두운 곳에서 근거리 작업이 불편해지는 증상이 나타날 수 있다.

반면, 백내장은 수정체 속 단백질이 변성돼 수정체가 뿌옇게 혼탁해지는 질환이다. 시야가 흐려지거나 뿌옇게 보이는 증상 외에도 빛 번짐과 눈부심, 사물이 겹쳐 보이거나 색이 다르게 느껴지는 변화가 생길 수 있다. 혼탁의 위치와 범위에 따라 불편 양상은 다르며, 초기에는 뚜렷한 증상을 느끼지 못할 수도 있다.

비슷해 보이는 두 질환은 동시에 나타날 수 있고 시야 흐림처럼 증상이 겹치기도 한다. 따라서 가까운 글씨가 흐려졌다는 이유만으로 노안이라고 단정하거나, 눈부심만으로 백내장을 판단하기보다 검사로 원인을 확인하는 것이 중요하다.

◆노안과 백내장, 검사는 어떻게 진행될까

진료에서는 불편이 시작된 시점과 원거리·근거리 중 어느 거리에서 불편한지, 눈부심이나 빛 번짐이 동반되는지 등을 확인한다. 원거리·근거리 시력과 굴절 상태를 살피고, 세극등현미경검사로 수정체 혼탁의 유무와 위치, 정도를 관찰하며 필요에 따라 안압검사나 안저검사 등을 추가해 시력 저하를 일으킬 수 있는 다른 원인도 확인한다.

수술을 고려할 때는 삽입할 인공수정체의 도수를 정하기 위해 각막 굴절률과 안축장 등 눈의 생체계측을 확인한다. 망막과 시신경, 각막내피세포 등 눈의 전반적인 상태도 살펴 수술 계획을 세우게 된다.

◆백내장 진단 후 수술은 언제 하는 게 좋을까

백내장 진단을 받았다고 바로 수술해야 하는 것은 아니다. 초기에는 수정체 혼탁의 정도와 시력 저하, 일상생활에서 느끼는 불편 등을 살펴 경과를 관찰한다. 혼탁이 진행돼 운전이나 독서, 업무 등 일상 활동에 지장을 준다면 수술을 고려할 수 있다.

다만 백내장이 심하게 진행되면 수정체가 팽창해 방수의 흐름을 막고 안압을 높여, 수정체팽창 녹내장으로 이어질 수 있다. 과숙백내장에서는 수정체 단백질이 새어 나와 염증 반응이나 안압 상승을 일으키는 경우도 있는데, 이는 진행이 많이 된 백내장에서 발생할 수 있는 합병증으로, 모든 환자에게 나타나는 것은 아니다. 진단 후 정기적으로 눈 상태를 확인하고 의료진과 적절한 치료 시기를 상담하는 것이 중요하다.

이원석 서울 누네안과병원 원장은 “백내장 수술 시기는 나이나 진단명만으로 정하기보다 시력 저하가 일상생활에 미치는 영향과 눈 상태를 함께 고려해야 한다”며 “시야 변화가 지속되거나 생활에 불편을 느낀다면 검사를 통해 원인을 확인하고, 경과 관찰이나 수술 여부를 의료진과 상담하는 것이 좋다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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