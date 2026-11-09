이변 속출했던 축구토토 승무패 67회차, 1등 5건·총 적중금 4억9658만원

사진=한국스포츠레저 제공

‘예상 밖 결과에도 높은 적중률’

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저는 9일 “잉글랜드 프리미어리그(EPL)와 스페인 라리가 14경기를 대상으로 진행한 축구토토 승무패 67회차서 이변이 잇따랐음에도 1등 적중 5건이 나왔다”고 밝혔다.

이날 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨이 발표한 적중결과에 따르면 지정된 14경기의 결과를 모두 맞힌 1등은 5건으로 집계됐다. 1등 총 적중금은 4억9658만2000원이다. 1건당 9931만6400원이 지급된다.

2등은 182건이 적중했다. 개별 적중금은 109만1390원이다. 이어 3등은 3011건(3만2990원), 4등은 2만1046건(9440원)이 적중에 성공했다. 이번 회차의 1등부터 4등까지 전체 적중 건수는 2만4244건이다.

이번 회차의 경기 결과는 승(홈팀 승리) 5경기, 무(무승부) 5경기, 패(홈팀 패배) 4경기였다.

노팅엄 포레스트가 안방에서 맨체스터 시티를 3-1로 꺾는 이번 회차 최대 이변이 나왔다. 선덜랜드도 홈에서 첼시를 1-0으로 제압했다. 맨체스터 유나이티드-애스턴 빌라전 역시 예상 밖의 결과가 나왔다. 양 팀은 8골을 주고받는 난타전 끝에 4-4로 비겼다.

라리가에서는 바르셀로나가 아틀레티코 마드리드와의 원정 경기서 2-1로 승리했다. 레알 베티스는 엘체를 2-0으로 꺾었고, 오사수나와 아틀레틱 빌바오는 1-1로 비겼다.

다음 회차인 축구토토 승무패 68회차는 한국-사우디아라비아 친선 A매치 1경기와 2026~2027 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 리그 페이즈 5차전 13경기를 대상으로 진행된다. 오는 11일 오전 8시부터 발매를 개시하며, 13일 오후 11시까지 전국 스포츠토토 판매점 및 베트맨에서 구매할 수 있다.

한국스포츠레저 관계자는 “노팅엄이 맨시티를 꺾고 선덜랜드가 첼시를 제압하는 등 EPL에서 예상 밖의 결과가 이어진 가운데 14경기의 결과를 모두 맞힌 1등 적중이 5건 나왔다”며 “한국과 사우디아라비아의 친선 A매치로 시작하는 다음 회차에도 축구팬들의 많은 관심을 바란다”고 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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