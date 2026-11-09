헬로버디, 골프 스타킹 브랜드로 ‘2026 KCIA 한국소비자산업평가’ 온라인 스토어 부문 5년 연속 우수 업체 선정

사진=헬로버디

여성 골프스타킹과 자외선 차단 기능성 골프웨어 전문 브랜드 헬로버디(Hello Birdie, 대표 이소영)가 ‘2026 KCIA 한국소비자산업평가’ 온라인 스토어 부문에서 우수 업체로 최종 선정됐다고 9일 밝혔다.

이로써 헬로버디는 지난 2022년부터 2026년까지 5년 연속 우수 업체에 이름을 올리는 쾌거를 달성했다. 헬로버디는 2022년 첫 선정 이래 매년 우수 업체 자리를 지켜오며 치열한 온라인 이커머스 유통 시장에서 다져온 탄탄한 브랜드 신뢰도와 고객 중심 경영의 결실을 다시금 입증했다는 것이 업체 측 설명이다.

대한소비자협의회가 주최하고 한국소비자평가가 주관하는 ‘KCIA 한국소비자산업평가'는 실제 이용 소비자의 평가를 바탕으로 우수 업체를 선정하는 소비자 중심 평가다.

2026년 온라인 스토어 평가는 포털사이트의 상품 카테고리별 리뷰 수 등을 기반으로 후보 업체를 선별한 뒤 실제 소비자의 이용 경험을 토대로 △제품 만족도 △배송 만족도 △컴플레인 응대 △전반적 평가 등 4가지 항목을 종합해 진행됐다. KCA한국소비자평가가 발표한 자료에 따르면 올해 평가에서는 전체 조사 대상 가운데 0.15% 이내에 해당하는 온라인 스토어가 우수 업체로 선정됐다.

지난 2022년 첫선을 보인 헬로버디는 탁월한 기능성과 감각적인 디자인을 결합한 여성 골프스타킹과 자외선 차단 기능성 웨어를 주력으로 라인업을 확장해 왔다. 주요 제품으로는 여성 골프스타킹, 자외선 차단 골프스타킹, 고리형·밑트임 스타킹, 기능성 암슬리브(팔토시), 자외선 차단 이너웨어 ‘스킨핏이너티’ 등이 손꼽힌다. 특히 자외선 차단 제품군은 최고 등급인 UPF50+ 고기능 원단을 적용해 자외선을 98% 이상 차단한다.

특히 헬로버디는 골프 라운딩에서 발생하는 자외선 노출과 착용 불편함을 개선하는 데 초점을 맞춰 제품을 개발하고 있다. 여성 골퍼의 활동성과 착용 편의성을 고려한 골프스타킹부터 자외선 차단 기능성 이너웨어까지, 필드와 일상에서 모두 활용할 수 있는 제품을 선보이고 있다.

제품 개발과 기술 경쟁력 강화에도 주력하고 있다. 2026년에는 이소영 대표가 직접 발명한 자외선 차단 기능성 이너웨어 '스킨핏이너티' 관련 기술이 특허(제10-2969270호)로 등록됐다. 해당 기술은 팔토시 일체형 구조와 겨드랑이 땀흡수 패드를 적용해 라운딩 중 팔토시가 흘러내리는 불편함과 땀으로 인해 겉옷이 젖는 문제를 개선하도록 고안됐다.

헬로버디는 기획 단계부터 디자인, 생산, 품질 검수에 이르기까지 실제 소비자의 필드 착용 피드백을 충실히 반영하며 제품의 완성도를 끌어올리고 있다. ‘Stay Bright, Stay You(빛나는 당신을 위한 자외선차단)’라는 브랜드 슬로건 아래, 독보적인 편안함과 세련된 감성을 동시에 충족하는 프리미엄 여성 골프웨어 브랜드를 지향한다.

이소영 헬로버디 대표는 “5년 연속 우수 업체 선정은 고객들이 헬로버디에 보내주신 신뢰가 쌓인 결과라고 생각한다”며 "제품의 완성도뿐 아니라 구매부터 배송, 사후 응대까지 고객이 경험하는 모든 과정에서 만족도를 높이기 위해 노력해 왔다"고 말했다.

이어 "앞으로도 고객의 작은 불편함까지 세심하게 살피며 기능성과 감성을 모두 갖춘 골프웨어와 라이프스타일 제품을 지속적으로 선보이겠다"고 밝혔다.

한편 헬로버디는 여성 골프스타킹과 자외선 차단 기능성 골프웨어를 전문으로 전개하는 국내 브랜드다. 공식 자사몰을 비롯해 네이버 스마트스토어, 쿠팡 등 주요 온라인 플랫폼에서 판매 중이며, 미국, 인도네시아, 대만 등 글로벌 시장으로 수출 판로를 넓혀가고 있다. 향후에도 고객의 다채로운 라이프스타일에 맞춘 신제품 개발과 브랜드 확장을 전방위로 이어갈 방침이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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