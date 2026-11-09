폴스타, 용인 스피드웨이서 ‘트랙데이’ 개최... 고성능 퍼포먼스 선봬

‘폴스타 트랙데이 2026(Polestar Track Day 2026)’ 행사 모습. 폴스타코리아 제공

스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 지난 7일부터 8일까지 경기 용인 스피드웨이에서 고객 로열티 프로그램 ‘폴스타 트랙데이 2026(Polestar Track Day 2026)’를 개최했다고 9일 밝혔다.

올해로 2회째를 맞은 ‘폴스타 트랙데이’는 고객들이 실제 서킷에서 차량을 직접 운전하며 폴스타의 역동적인 주행 성능과 퍼포먼스 DNA를 경험할 수 있도록 마련된 고객 로열티 프로그램이다. 공도에서 경험하기 어려운 폴스타의 다이내믹한 드라이빙 경험을 선사하고, 운전의 즐거움을 극대화하는 브랜드의 가치를 전달하고자 했다.

이번 행사엔 약 200명의 폴스타 고객 및 잠재 고객이 초청됐다. 또 폴스타 드라이빙 다이내믹스 책임자 요아킴 뤼드홀름(Joakim Rydholm)과 폴스타 스웨덴 본사의 한국인 디자이너 김승, 폴스타코리아 드라이빙 앰버서더 강병휘 드라이버도 참석해 참가자들과 폴스타의 주행 성능과 브랜드에 대한 철학을 공유하며 소통하는 시간을 가졌다.

주요 프로그램은 ▲폴스타 4 퍼포먼스로 강력한 가속 성능과 안정적인 핸들링을 경험할 수 있는 ‘트랙 드라이빙’ ▲전문 드라이버의 주행을 통해 역동적인 퍼포먼스를 경험하는 ‘택시 드라이빙’ ▲폴스타 3 퍼포먼스로 민첩한 움직임과 정교한 차량 제어 능력을 확인하는 ‘짐카나’ ▲폴스타 3 퍼포먼스로 다양한 장애물 코스를 주행하는 ‘오프로드 드라이빙’ 등으로 구성됐다. 특히 올해는 트랙 주행 외에도 짐카나와 오프로드 프로그램을 운영해 참가자들이 폴스타만의 주행 감각과 퍼포먼스를 다각도로 경험할 수 있도록 했다.

택시 드라이빙에는 폴스타 4 퍼포먼스와 국내 출시를 앞둔 고성능 4도어 GT 폴스타 5가 투입됐다. 참가자들은 전문 드라이버가 운전하는 차량에 동승해 서킷을 달리며 폴스타 5의 압도적인 퍼포먼스를 정식 출시 전에 미리 경험할 수 있었다. 이와 함께 2027년 국내 출시 예정인 폴스타 4 SUV도 전시돼 참가자들의 눈길을 끌었다.

한 참가자는 “평소 도로에서는 충분히 경험하기 어려웠던 차량의 가속 성능과 핸들링을 서킷에서 직접 확인할 수 있어 인상적이었다”며 “폴스타의 퍼포먼스 DNA와 운전의 즐거움을 새롭게 느낄 수 있는 시간이었다”고 말했다.

행사장에는 폴스타의 다양한 차량 라인업을 살펴볼 수 있는 전시 공간과 고객 간 교류를 위한 커뮤니티 라운지가 마련됐다. 참가자들은 RC카 레이싱, 폴스타 미니어처 꾸미기 등 다채로운 부대 프로그램에도 참여했으며, 짐카나 우수 참가자와 포토제닉 선정 고객에게는 특별한 경품을 증정해 즐거움을 더했다.

함종성 폴스타코리아 대표는 “올해 폴스타 트랙데이는 보다 확대된 차량 라인업과 풍성해진 프로그램으로 고객들이 일상적인 주행 환경에서 벗어나 폴스타의 역동적인 퍼포먼스와 드라이빙을 직접 경험할 수 있도록 마련한 자리”라며 “앞으로도 폴스타의 차별화된 주행 경험을 선사하고, 고객과의 접점을 넓힐 수 있는 다양한 로열티 프로그램을 통해 브랜드 경험을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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