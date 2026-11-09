[SW인터뷰] 갈비뼈 실금에 피까지…반지 하나에 담긴 23년, 강민호 “영화 같네요”

사진=삼성라이온즈 제공

“영화 같은 일이 벌어졌어요.”

“반지 하나 꼭 껴보고 싶어요.” 포수 강민호가 꿈을 이뤘다. 23시즌 만에 그토록 바라던 한국시리즈(KS·7전4선승제) 정상에 올랐다. 지난 8일 대구에서 열린 KT와의 KS 5차전. 마지막 아웃카운트가 올라가는 순간 강민호는 두 팔을 번쩍 들고 포효했다. 이윽고 마운드 쪽으로 달려가 함께 고생한 동료들을 차례차례 감싸 안으며 뜨거운 눈물을 흘렸다. 강민호는 “2008 베이징(하계)올림픽에서 금메달을 땄을 때보다 더 기쁘다. 비교가 안 된다. 영화 같은 일이 벌어졌다”며 감격해했다.

이날을 위해 얼마나 많은 날을 기다려왔던가. 강민호는 2004년 롯데 유니폼을 입고 프로 무대에 뛰어들었다(신인드래프트 2차 3라운드 전체 17순위). 이듬해부터 세 자릿수 경기 수를 소화, 주전으로 우뚝 섰다. 공·수 모두서 뛰어난 기량을 갖춘 리그 최정상급 안방마님으로 거듭났다. 올해까지 1군 통산 2607경기에 나섰다. KBO리그 최다 출장이다. 남들은 한 번도 어렵다는 자유계약(FA)을 네 번이나 체결했다. 2017시즌을 마친 뒤 두 번째 FA 자격을 취득, 삼성으로 둥지를 옮겼다.

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좀처럼 기회가 오지 않았다. 우승은커녕 KS 무대에 오르는 것조차 쉽지 않았다. 자신의 21번째 시즌이었던 2024년, 생애 처음 KS 티켓을 거머쥐었다. 아쉽게도 1승4패로 밀리며 우승 문턱서 고개를 숙였다. 당시 강민호는 눈물을 삼키며 다음을 기약했다. 2년 뒤인 올해, 다시 한 번 도전에 나섰다. KIA와의 플레이오프(PO·5전3선승제)서 5차전 접전 끝에 KS로 향했다. 대다수의 전문가들이 KT 우세를 점쳤지만 흔들리지 않았다. 1차전을 내줬지만 이후 4연승을 거두며 주인공이 됐다.

강민호 개인적으로도 힘겨운 시간이었다. PO 중반부터 몸 상태가 좋지 않았다. 제대로 스윙조차 어려웠지만, “경기에 나가겠다” 자처했다. 그만큼 간절했다. 실제로 KS 5차전 9회까지 안방을 지켰다. 포스트시즌(PS)을 치르는 동안 강민호는 몸 상태에 대해 구체적으로 언급하지 않았다. KS가 끝난 뒤에야 “갈비뼈에 실금이 갔고 근육도 찢어져 피가 보였다”고 설명했다. 그러면서 “아프지만 공을 던질 순 있으니, 할 수 있는 것에 최선을 다했다. 내 인생에도 이런 날이 왔다”고 덧붙였다.

최고의 순간, 강민호의 시선은 줄곧 동료들을 향해 있었다. “좋은 동료들을 만나 행복하게 시리즈를 마무리해 감사하다”고 마음을 전했다. 특히 마지막 5차전 마운드를 책임진 두 투수, 원태인과 크리스 페덱에게 고마움을 드러냈다. 강민호는 “페덱은 완벽했다. 마운드에 올라온 순간 이겼다는 생각이 들더라. (원)태인이도 잘 버텼다. 우승 보너스 많이 받을 거니, 내년에도 삼성서 같이 왕조를 이루도록 하자”고 당부했다. 끝으로 상대에 대한 예우도 잊지 않았다. “KT가 워낙 선발이 좋은 팀이라 버거웠다. 2차전 승리하지 못했다면, 시리즈를 넘겨줬을 것”이라고 고개를 끄덕였다.

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대구=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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