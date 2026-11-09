넥슨, 오버워치 청소년·대학생 e스포츠 대회 개최…총상금 1800만원

넥슨 제공

넥슨이 청소년과 대학생을 대상으로 한 오버워치 아마추어 e스포츠 대회를 열고 국내 풀뿌리 e스포츠 저변 확대에 나선다.

넥슨은 블리자드 엔터테인먼트가 개발한 PC 게임 ‘오버워치(Overwatch)’의 아마추어 대회 ‘OWGS Youth’와 ‘OWGS Campus’를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 대회는 넥슨이 PC 오버워치의 국내 퍼블리싱을 맡은 이후 처음 진행하는 한국 지역 아마추어 대회다. 지난 8월 ‘오버워치 데이’에서 발표한 국내 풀뿌리 e스포츠 활성화 계획의 하나로 마련됐다.

대회는 참가 대상에 따라 두 부문으로 구분된다. ‘OWGS Youth’는 중·고등학교 재학생이, ‘OWGS Campus’는 대학교 재학생과 휴학생이 참가할 수 있다. 두 대회 모두 같은 학교에 소속된 학생들이 팀을 이뤄 출전하는 학교 대항전으로 진행된다.

참가 신청은 오는 15일까지 넥슨 ‘OWGS’ 공식 홈페이지에서 받는다. 넥슨 계정과 연동된 오버워치 계정을 보유한 만 14세 이상 학생이라면 신청할 수 있다. 팀은 학년 구분 없이 최소 5명, 최대 8명으로 구성하면 되며, 학교별 참가 팀 수 제한은 없다.

경기 일정은 온라인 예선부터 시작된다. 오는 21일과 22일 예선을 치른 뒤 ‘OWGS Youth’는 28~29일, ‘OWGS Campus’는 12월 5~6일 각각 온라인 본선을 진행한다. 두 대회의 최종 우승팀을 가리는 통합 결승전은 12월 12일 홍익대학교 WDG 스튜디오에서 온·오프라인 방식으로 열린다. 본선과 결승 경기는 유튜브, 치지직, SOOP을 통해 생중계될 예정이다.

참가자를 위한 보상도 마련됐다. 온라인 예선을 완료한 모든 참가자에게 넥슨캐시 1만원과 ‘무중력 연구’ 스프레이를 지급한다. 여기에 청소년 부문 참가자에게는 신규 ‘D.Va’ 스프레이를, 대학생 부문 참가자에게는 신규 ‘트레이서’ 스프레이를 각각 제공한다. 본선 진출자 전원과 결승전 현장 관람객에게는 ‘e스포츠 전리품 상자’도 추가 증정한다.

총상금 규모는 1800만원이다. 각 부문 1위 팀에는 500만원이 지급되며, 4위까지 성적에 따라 상금이 차등 배분된다.

특히 청소년 부문은 상금이 선수 개인이 아닌 소속 학교의 발전 기금으로 전달되는 점이 특징이다. 우승팀이 속한 학교에는 푸드트럭도 지원해 학생을 비롯한 학교 구성원들이 우승을 함께 기념할 수 있도록 할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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