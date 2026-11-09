호요버스 신작 2종 베일 벗었다…지스타서 국내 유저 만난다

(왼쪽부터)쁘띠플래닛 기획 리드 머피, 쁘띠플래닛 아트 리드 인리 황, 호요버스 코리아 황란 지사장이 미디어 간담회에서 작품을 소개하고 있다. 호요버스 코리아 제공

호요버스가 신작 2종의 주요 콘텐츠를 공개하고 국내 게임 이용자들과의 만남을 예고했다.

호요버스 코리아는 최근 미디어 간담회를 열고 신작 ‘붕괴: 넥서스 아니마’와 ‘쁘띠플래닛’의 주요 콘텐츠와 특징을 소개했다고 9일 밝혔다.

이날 행사에는 황란 호요버스 코리아 지사장과 세븐(Seven) 호요버스 글로벌 사업 CEO, 샘(Sam) 글로벌 PR 커뮤니케이션 리드 등이 참석했다.

두 작품은 오는 19일부터 부산 벡스코에서 열리는 지스타 2026을 통해 국내 이용자들에게 처음 공개될 예정이다.

먼저 ‘쁘띠플래닛’은 호요버스가 처음 선보이는 플래닛 라이프 시뮬레이션 게임이다. 오는 12월 4일 글로벌 출시를 앞두고 있으며, 이용자는 ‘별지기’가 돼 자신만의 플래닛을 꾸리고 일상을 만들어갈 수 있다.

작물을 기르고 건물을 꾸미는 기본적인 생활 콘텐츠를 비롯해 이웃들과 교류하거나 별바다를 탐험하는 활동도 마련됐다. 다른 이용자들과 소통하며 각자의 방식으로 플래닛 생활을 즐길 수 있는 것이 특징이다.

‘붕괴: 넥서스 아니마’는 ‘붕괴’ 시리즈의 신작으로, 인간과 신비한 생명체 ‘아니마’가 함께 살아가는 세계를 배경으로 한다. 아니마를 만나고 육성하는 어드벤처 요소에 전략 게임의 재미를 결합한 작품이다.

이용자는 다양한 아니마를 수집하고 성장시키며 세계 곳곳을 탐험할 수 있다. 각 아니마가 지닌 고유한 특성을 활용하는 ‘넥서스 배틀’을 통해 전략적인 전투도 경험할 수 있다.

한편 호요버스는 이번 지스타 2026에서 두 작품을 비롯해 ‘젠레스 존 제로’ 부스 이벤트와 ‘원신’, ‘붕괴: 스타레일’ 무대 프로그램 등 다양한 콘텐츠로 국내 유저들과 만나고 소통하는 시간을 가질 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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