경서, 성시경 ‘내게 오는 길’ 리메이크…김형석이 직접 편곡

가수 경서가 성시경의 대표곡 ‘내게 오는 길’을 새롭게 불렀다.

작곡가 겸 프로듀서 김형석과 경서가 협업한 ‘김형석의 사계’ 프로젝트 신곡 ‘내게 오는 길’은 지난 8일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개됐다.

‘내게 오는 길’은 양재선이 작사하고 김형석이 작곡한 곡으로, 성시경의 데뷔 초 대표곡 중 하나다.

이번 리메이크는 원작곡가 김형석이 직접 프로듀싱과 편곡을 맡았다. 원곡의 서정적인 분위기를 유지하면서 경서의 맑고 섬세한 음색을 더해 새로운 버전으로 완성했다.

김형석은 “오랫동안 많은 사랑을 받아온 곡을 경서의 목소리로 다시 들으니 또 다른 감회가 느껴진다”며 “원곡의 감성과 경서만의 맑은 음색이 어우러져 노래의 따뜻한 마음이 잘 전해지길 바란다”고 말했다.

‘김형석의 사계’는 김형석의 대표곡을 다시 해석한 리메이크 곡과 신곡을 계절별로 선보이는 프로젝트다. 앞서 백지영 ‘천국과 지옥 사이’, 에일리 ‘하늘만 허락한 사랑’, 이창섭 ‘그 자리에, 그 시간에’, 김나영 ‘마지막 약속’, FT아일랜드 ‘처음 그 날처럼’ 등이 공개됐다.

음원과 함께 김형석의 피아노 연주에 경서의 보컬을 더한 라이브 클립도 공개됐다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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