임영웅 영화 최초 극장 4면 스크린X, 무엇이 달라지나? 사진으로 보니

임영웅과 영웅시대가 함께 걸어온 10년의 시간이 이번에는 극장 스크린 위에 펼쳐진다.

오는 18일 개봉하는 공연실황영화 임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2는 임영웅의 데뷔 10주년을 맞아 공연장에서 쌓아온 시간을 다시 대형 스크린으로 옮긴 작품이다. 단순히 무대를 기록하는 데 그치지 않고, 스타디움 공연의 규모와 현장감을 극장에서 최대한 살리는 데 초점을 맞췄다.

개봉을 앞두고 가장 눈길을 끄는 것은 SCREENX다. 이번 작품은 임영웅 영화 최초로 CGV 용산아이파크몰의 4면 SCREENX관에서도 상영된다. 기존 SCREENX가 정면 스크린과 좌우 벽면까지 영상을 확장한다면, 4면 SCREENX는 천장까지 화면을 넓힌다.

스타디움 공연과도 잘 맞는 방식이다. 수만 명의 관객이 흔드는 푸른 응원봉과 대형 무대, 드론쇼와 불꽃놀이가 정면에만 머무르지 않고 좌우와 천장까지 이어진다. 실제 공연장의 규모를 극장 안에서 다시 체감할 수 있도록 한 셈이다.

특히 이번 영화는 완성된 공연 영상을 SCREENX에 맞춰 옮긴 것이 아니라 촬영 단계부터 확장 화면을 염두에 두고 제작됐다. 공연 촬영에 투입된 모든 카메라를 8K 시네마 카메라로 구성했고, SCREENX의 3면 화면을 활용할 수 있도록 장면 구성도 별도로 설계했다.

공연실황영화에서 중요한 것은 결국 ‘현장에 있었던 것처럼 느끼게 하는가’다. 무대 위 임영웅의 표정과 퍼포먼스를 가까이 보여주는 동시에 스타디움 전체를 뒤덮은 응원봉과 관객의 함성, 밤하늘을 채운 드론쇼와 불꽃까지 함께 담아야 한다. 제작진이 고화질 촬영과 SCREENX에 공을 들인 이유도 여기에 있다.

현장에서 공연을 직접 본 팬에게는 당시의 기억을 다시 꺼내는 시간이 되고, 티켓을 구하지 못했거나 현장에 가지 못한 팬에게는 스타디움 공연을 극장에서 경험하는 기회가 된다.

임영웅 공연실황영화는 그동안 극장에서 꾸준히 관객을 만나왔다. 이번 작품 역시 공연을 단순 기록물이 아닌 하나의 극장 콘텐츠로 확장하는 데 힘을 싣는다. 특히 데뷔 10주년이라는 시점과 맞물려 임영웅과 영웅시대가 함께 만들어온 시간을 돌아보고 다음 10년을 바라보는 의미도 담았다.

개봉 전부터 관객과 만나는 방식도 확대했다. CGV는 9일 오전 10시부터 SCREENX와 2D 상영관 예매를 극장별로 순차 오픈했다. 공개된 SCREENX 예고편은 전국 CGV SCREENX관에서 스크린 광고로도 상영된다. SCREENX 관객을 위한 특별 영상 ‘Welcome Wing’도 마련됐다.

임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2는 오는 18일부터 전국 CGV에서 상영된다. 공연장에서 시작된 임영웅과 영웅시대의 10년이 이번에는 극장이라는 공간에서 다시 이어진다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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