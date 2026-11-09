홍석천, NUUL(널) CMO로 참여…10일 론칭 행사서 직접 사회 맡는다

방송인 홍석천이 뷰티 사업에 도전한다.

홍석천은 뷰티 브랜드 NUUL(널)의 CMO로 참여해 브랜드 론칭부터 제품 개발, 컬러와 패키지 디자인 등에 직접 의견을 냈다.NUUL은 메이크업 아티스트 황방훈 대표가 이끄는 브랜드로, 함경식 원장이 크리에이티브 디렉터를 맡고 방송인 홍석천이 최고마케팅책임자(CMO)로 활약한다.

NUUL은 ‘너(You)’와 ‘얼굴(Face)’의 의미를 담은 브랜드다. 메이크업 아티스트들이 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 다양한 피부에 활용할 수 있는 베이스 제품을 선보인다. 브랜드 슬로건은 ‘ONE AND ONLY BASE FOR YOU-널 위한 단 하나의 베이스’다.

첫 제품은 널 올스킨 베이스다. 스킨케어와 메이크업 사이 단계에서 사용하는 베이스 제품으로, 자연스러운 피부 표현과 사용 편의성에 초점을 맞췄다. 홍석천은 제품을 직접 사용해보며 사용감을 확인하는 등 개발 과정에도 참여했다.

NUUL은 9일 올리브영 온라인몰에 입점하며 15일까지 단독 기획전을 진행한다. 10일에는 서울 성수동 LCDC서울과 제이드앤워터에서 브랜드 론칭 행사를 연다. 오후 4시 뷰티 클래스를 시작으로 오후 6시부터 론칭 파티가 이어진다. 함경식 크리에이티브 디렉터의 라이브 메이크업 쇼 등이 마련되며 홍석천이 직접 사회를 맡는다.

방송과 외식 사업 등 여러 분야에서 활동해온 홍석천은 이번에는 뷰티 브랜드의 기획과 마케팅에 직접 참여하며 활동 영역을 넓혔다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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