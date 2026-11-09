눈과 발 번뜩인 이강인… 환상 아웃프런트 킥으로 선제골 기점, A매치서도 반짝일까

아틀레티코 마드리드 이강인(오른쪽)이 9일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 2026-2027 라리가 12라운드 바르셀로나전에서 줄리아노 시메오네(왼쪽)의 선제골을 축하하고 있다. 사진=AP/뉴시스

이강인이 훈련을 하고 있다. 사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

환상적인 아웃프런트 킥 한 방, 득점에 결정전 기여를 한 이강인(아틀레티코 마드리드)이 기분 좋게 한국 축구대표팀에 합류한다.

이강인은 9일 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 끝난 2026~2027 스페인 라리가 12라운드 홈 경기에 최전방 투톱으로 선발 출전해 선제골 기점 역할을 했다. 아틀레티코 마드리드는 1-2로 역전패했다.

존재감을 되살린 패스였다. 올 시즌 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 이날까지 팀이 치른 12경기 중 10경기에 선발 출전하며 입지를 굳혔다. 다만 최근 공격포인트가 지난 9월17일 오사수나전으로 이후 5경기 연속 뚜렷한 기여가 없었다. 이날 경기에서 그동안의 아쉬움을 씻어냈다.

전반 10분 이강인의 눈과 발이 번뜩였다. 상대 진영 오른쪽에서 공을 잡은 이강인은 반대편에서 침투하던 훌리안 알바레즈를 향해 아웃프런트 킥(발등 바깥쪽을 이용해 공을 차는 기술)으로 길게 패스했다. 이어 알바레즈가 페널티박스 왼쪽에서 중앙으로 패스를 날렸고 줄리아노 시메오네가 쇄도하며 오른발 슈팅으로 골문을 갈랐다. 이강인은 1-1로 맞선 후반 15분 알렉산데르 쇠를로트와 교체됐다.

축구 통계 매체 소파스코어는 이강인에게 팀 내에서 5번째 높은 평점 6.9를 부여했다. 이강인은 패스성공률 89%(17/19), 드리블 성공률 100%(1/1), 볼 회수 2회 등을 기록했다. 스페인 매체 문도 데포르티보는 아틀레티코 마드리드의 선제골 장면에 대해 “이강인이 정확한 크로스를 연결하며 공격을 시작했다”며 “이강인과 알바레즈, 시메오네가 완벽한 역습을 해냈다”고 했다.

이제 이 상승 곡선을 A매치 원정 2연전에서 이어갈 차례다. 이날 경기를 마친 이강인은 곧장 비행기에 올라 카타르 도하에서 로베르트 모레노(스페인) 임시 감독이 이끄는 대표팀에 합류한다. 대표팀은 오는 13일 오후 11시30분 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와 맞붙는다. 이어 17일 오후 11시 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르를 상대한다. 올해 마지막 A매치다.

대표팀의 중심을 잡아야 한다. 대표팀은 지난 9, 10월 A매치 4연전에서 2승1무1패의 성적을 거뒀다. 다만 첫 경기였던 에콰도르전(3-0 승)을 제외한 나머지 3경기에서 만족스러운 경기력을 보여주지는 못했다. 특히 이강인은 4연전에 모두 나섰으나 공격포인트는 도움 1개가 전부였다.

이강인이 좀 더 살아나야 한다. 모레노 감독 역시 “이강인이 대표팀에서 최고의 퍼포먼스를 보여주길 바란다”며 “코칭스태프의 과제는 이강인이 어느 위치에서 어떤 역할을 맡았을 때 최고의 모습을 보여줄 수 있는지 찾아내 돕는 것”이라며 기대를 나타냈다.

소속팀에서 활약한 이강인이 대표팀에서도 그 기세를 이어갈 수 있을지 시선이 쏠린다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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