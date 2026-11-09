‘산나비’ 첫 외전부터 ‘안녕서울’까지…네오위즈, 게임문화축제 참가

네오위즈 제공

한국적 색채를 담은 네오위즈의 인디게임 두 작품이 오프라인 관람객들과 만난다. 각기 다른 분위기의 게임 세계관을 현실 공간에 구현하고, 직접 플레이할 수 있는 체험 프로그램과 개발자 이벤트까지 마련해 팬들의 발길을 이끌 전망이다.

9일 네오위즈는 자사가 퍼블리싱하는 ‘산나비: 귀신 씌인 날’과 ‘안녕서울: 이태원편’이 ‘2026 게임문화축제’에 참가한다고 밝혔다.

올해로 6회째를 맞는 게임문화축제는 문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 행사다. 오는 19일부터 22일까지 지스타가 열리는 부산 벡스코 제2전시장에서 진행된다.

네오위즈는 두 작품의 고유한 분위기와 스토리를 반영한 전용 부스를 마련한다. 현장에서는 게임 시연을 비롯해 기록 경쟁, 미션 수행 등 관람객이 직접 참여할 수 있는 프로그램을 운영할 예정이다.

먼저 ‘산나비: 귀신 씌인 날’ 부스는 사이버펑크 감성을 담은 ‘마고특별시 작전구역’을 테마로 꾸며진다. 강렬한 붉은빛을 활용해 게임 속 분위기를 재현하고, 방문객들이 DLC를 직접 체험할 수 있도록 한다.

게임 실력을 겨루는 ‘스피드런 챌린지’도 열린다. 참가자들은 제한 시간 안에 게임을 클리어하고 다른 관람객들과 기록을 경쟁할 수 있다. 매시간 정각을 기준으로 가장 빠른 기록을 세운 1위에게는 맥시칸치킨 상품권과 특별 경품을 제공하며, 2위에게는 맥시칸치킨 상품권을 증정한다. 챌린지에 참여한 관람객에게도 기념 굿즈가 주어진다.

작품 팬들을 위한 별도 이벤트도 준비했다. 스팀에서 ‘산나비’ 본편을 구매하거나 위시리스트에 추가하고, 공식 디스코드 가입 또는 공식 X 계정 팔로우 등을 인증하는 방식이다. 이 가운데 2가지 이상을 완료하면 ‘산나비: 귀신 씌인 날’ L홀더를 받을 수 있다.

네오위즈 제공

개발자와 직접 만나는 자리도 마련된다. 오는 21일 애니플러스 부산 서면점에서는 ‘산나비’ 개발사 원더포션의 유승현 대표가 참여하는 팬 사인회가 열린다. 작품의 시나리오와 기획을 총괄한 유 대표가 팬들과 직접 만나며, 현장 방문객을 대상으로 선착순 사인을 진행할 예정이다.

‘안녕서울: 이태원편’은 종말 이후의 서울을 배경으로 한 작품의 특성을 살려 ‘서울의 마지막 메시지’를 주제로 부스를 운영한다. 관람객들은 현장에서 게임을 플레이한 뒤 가장 인상 깊었던 순간을 선택하는 투표에 참여할 수 있다. 이와 함께 ‘서울의 마지막 통화’ 체험과 메시지 보드 작성으로 구성된 스탬프 미션도 진행한다.

참여자에게는 다양한 기념품을 제공한다. 게임 시연을 마친 관람객에게는 아크릴 키링 2종 가운데 1종을 무작위로 증정하고, 투표에 참여하면 4구 키캡 키링을 받을 수 있다.

개발진의 이야기를 들을 수 있는 프로그램도 마련된다. 행사 기간인 19일과 20일에는 각각 한 차례씩 ‘개발자 라이브 코멘트’를 진행한다. 이를 통해 게임에 담긴 세계관과 스토리를 개발자의 설명과 함께 보다 깊이 있게 살펴볼 수 있도록 할 계획이다.

네오위즈 관계자는 “두 게임의 개성과 매력을 현장에서 생생하게 경험할 수 있도록 각 작품의 세계관을 반영한 부스와 체험 프로그램을 준비했다”며 “게임 시연은 물론 개발자와의 만남, 다양한 참여형 이벤트를 통해 관람객들이 두 작품을 더욱 깊이 있게 즐기고 색다른 추억을 만들 수 있기를 바란다”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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