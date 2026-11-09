‘우리들의 발라드’ 톱6, 팬들 위해 신곡 최초 공개까지…뜨거웠던 ‘TIMELESS’

SM C&C 제공

‘우리들의 발라드’ 시즌1 TOP6(이예지∙이지훈∙천범석∙최은빈∙홍승민∙송지우)가 노래와 진솔한 소통으로 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사했다.

이예지, 이지훈, 천범석, 최은빈, 홍승민, 송지우는 지난 7일 서울 성신여자대학교 운정그린캠퍼스 대강당에서 팬콘서트 ‘TIMELESS’를 열고 관객들과 만났다.

이날 공연은 멤버들의 한층 깊어진 음악적 역량을 확인할 수 있는 무대와 팬들을 위한 다양한 이벤트로 채워졌다. 본 공연에 앞서 포토 촬영과 사인회, 악수회, 사운드체크 등을 진행하며 팬들과 먼저 인사를 나눴으며, 공연 종료 후에도 하이바이 이벤트와 미니 토크를 통해 마지막까지 소통을 이어갔다.

공연의 시작은 송지우가 장식했다. 특유의 맑고 청아한 목소리로 ‘봄비’와 ‘아틀란티스 소녀’를 들려주며 현장 분위기를 끌어올렸다. 이어 천범석과 함께 ‘나의 옛날 이야기’를 듀엣으로 선보이며 색다른 호흡을 자랑했다. 특히 천범석은 발매를 앞둔 신곡 ‘어떤 그림’을 이날 처음으로 공개해 팬들에게 특별한 무대를 선물했다.

SM C&C 제공

이후 TOP6 전원이 무대에 올라 관객들에게 인사를 건넸다. 진행을 맡은 이예지와 홍승민은 재치 있는 입담과 자연스러운 호흡으로 멤버들의 이야기를 이끌어내며 분위기를 유쾌하게 만들었다. 이들은 “여러분들과 함께하는 이 순간이 오래도록 기억에 남을 것 같다. 저희 노래를 따라 불러주시고, 함께 웃고 이야기 나누면서 즐겨주셨으면 좋겠다”고 전했다.

멤버별 개성을 살린 솔로 무대도 이어졌다. 홍승민은 ‘잔상’과 ‘미아’를, 최은빈은 ‘니가 되어보니’와 ‘어떻게 사랑이 그래요’를 선곡해 감성적인 발라드 무대를 완성했다. 이지훈은 ‘해바라기’, ‘괜찮은 사람’, ‘노래해야지’를 통해 깊이 있는 음색을 들려줬으며, 이예지는 ‘싫어’, ‘말리꽃’, ‘너를 위해’를 열창하며 자신만의 가창력을 뽐냈다. 마지막으로 여섯 멤버가 함께 ‘이 밤이 지나면’을 부르며 공연의 대미를 장식했다.

무대뿐 아니라 팬들과 직접 교감하는 시간도 마련됐다. ‘우리들의 신청곡’ 코너에서 멤버들은 관객들이 직접 남긴 사연을 하나씩 소개하고, 이에 어울리는 노래로 답하며 객석과 가까이 호흡했다. 현장 관객들을 위한 깜짝 ‘소원 들어주기’ 이벤트도 진행됐다. 멤버들은 팬들의 소원을 즉석에서 들어주는 한편, 각자의 애장품을 선물하며 특별한 즐거움을 더했다.

공연을 마무리하며 이예지는 TOP6를 대표해 “팬콘서트의 타이틀인 ‘TIMELESS’처럼 시간이 흘러도 오늘 함께한 노래와 추억이 여러분의 마음속에 오래도록 남아 있기를 바란다”고 감사의 마음을 전했다.

한편 우리들의 발라드 시즌1을 마친 TOP6는 전국투어 콘서트를 비롯해 드라마 OST 참여, 솔로 음원 발매, 음악방송과 라디오, 예능 프로그램, 각종 페스티벌 출연 등 다방면에서 활동을 이어가며 팬들과의 만남을 확대하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]