메리놀병원, 제17대 김상수 병원장 취임식 개최

메리놀병원은 최근 제16대 및 제17대 병원장 이·취임식을 개최했다고 밝혔다.

행사는 지난 6일 원내 5층 마리아홀에서 열렸다. 병원 발전에 기여한 제16대 김태익(그레고리오) 병원장이 이임하고, 현 안과 과장인 김상수(마르티노) 전문의가 제17대 신임 병원장으로 공식 취임했다.

이·취임식에는 천주교 부산교구장 손삼석(요셉) 주교와 송교필 중구 보건소장 등 주요 내외 귀빈이 참석해 자리를 빛냈다.

새롭게 병원을 이끌어갈 김상수 병원장은 부산대학교 의과대학을 졸업하고 메리놀병원에서 안과 전공의 과정을 수료했다.

김 신임 병원장은 2002년부터 메리놀병원 안과 과장으로 재직하며 환자 진료에 매진해왔다. 원내에서는 수련부장, 진료부장, 진료부원장 등 주요 핵심 보직을 두루 역임하며 병원의 진료 및 행정 업무 전반을 안정적으로 이끌어왔다.

대외적인 행보와 의학적 성과도 돋보인다. 현재 근로복지공단 자문의사로 활동 중인 김상수 병원장은 대한안과학회 및 대한성형안과학회 정회원으로 활발한 학술 활동을 펼치고 있다.

특히, 세계 3대 인명사전으로 불리는 영국 케임브리지 국제인명센터(IBC) 2016년판과 마르퀴즈 후즈 후(Marquis Who's Who) 2015년, 2017~2019년판에 연이어 등재되며 세계적으로 그 의학적 전문성을 인정받았다.

김상수 병원장은 취임사에서 ‘실력, 자립, 공정’ 키워드를 내세우며, “앞으로 지역 사회에 한층 더 수준 높은 의료 서비스를 제공하고, 환자들에게 더욱 신뢰받는 의료기관으로 도약하겠다”고 포부를 밝혔다.

메리놀병원은 이번 신임 병원장 취임을 새로운 도약의 계기로 삼아, 우수한 의료진과 체계적인 진료 시스템을 바탕으로 지역 주민들의 건강 증진에 더욱 기여할 예정이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]