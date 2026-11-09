[BS현장] 혜리 “72인 기세에 압도”…계급장 뗀 스타일 전쟁 열린다

스타일 워즈 제작발표회 현장. 김두홍 기자

누가 가장 독보적인 패션 감각을 지녔는지를 가리는 스타일 대결이 펼쳐진다.

9일 오전 서울 신도림 구로구 더세인트에서는 디즈니+ 오리지널 예능 '스타일 워즈' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 혜리, 홍진경, 준지(정욱준), 배정남, 최실장, 김나현 PD, 정종찬 PD이 참석해 프로그램을 소개했다.

◆계급장 떼고 붙는 스타일 전쟁…빈티지 의류만 '1톤'

스타일 워즈는 패션을 향한 열정과 감각을 지닌 72명의 참가자가 자신만의 스타일을 앞세워 경쟁하는 서바이벌 프로그램이다.

김 PD는 "어렵지 않은 패션 프로그램을 만들어보고 싶었다. 패션이라는 게 다소 특별하고 어렵게 느껴질 수도 있는 영역인데, 어떻게 생각하면 우리 삶에 가까이 있는 요소다. 누구나 매일 옷을 입고, 자기만의 스타일을 갖고 있지 않나. 누구나 참여할 수 있는 패션 서바이벌을 준비해봤다"고 프로그램을 기획한 배경을 밝혔다.

스타일 워즈는 전문 모델이나 유명 인플루언서가 아니더라도 일상에서 자신만의 패션 세계를 구축해 온 이들이라면 누구나 주인공이 될 수 있다는 점에서 차별화된다. 대학생부터 시니어 모델까지 연령과 직업을 아우르는 참가자들이 오직 패션 감각 하나로 승부를 벌인다.

김 PD는 "기존 다른 프로그램들은 특정 직종, 성별에 국한된 사람들끼리 겨루는 서바이벌이었다면, 스타일 워즈는 내 스타일만 있는 누구라면 계급장 다 떼고 붙을 수 있는 대국민 서바이벌"이라고 차별점을 밝혔다.

프로그램은 지원 모집부터 뜨거운 관심을 받았다. 지원자만 5000명이 넘었다. 72인을 가리면서 중요하게 본 기준에 대해 정 PD는 "단순히 옷을 잘입는 것을 보진 않았다. 자신이 왜 그런 옷을 입었는지, 자신의 언어로 이야기할 수 있는 걸 봤다"며 "스타일 이면에 있는 그 사람의 이야기를 듣고 싶었고, 그런 부분을 중점적으로 봤다. 여러 번의 면접을 통해 자신만의 패션 철학이 있는지 살펴보려고 했다"고 설명했다.

무대 규모도 눈길을 끈다. 제작진은 약 150일간의 준비 기간을 거쳐 1190평 규모의 세트장을 마련했다. 정 PD는 "그중에서도 첫 번째 미션이었던 빈티지 팩토리가 기억이 남는다. 다양한 의류 수거함, 빈티지 의류 업체를 통해 10톤 정도되는 빈티지 의류를 모았다. 의상뿐 아니라 가방, 신발 등을 3만 피스 넘게 준비하며 신경을 썼다"며 "런웨이할 때도 쇼윈도에서 마네킹처럼 서있다가 런웨이로 이어지는 무빙을 주고 싶어서 그런 부분도 신경썼다"고 밝혔다.

배우 혜리가 스타일 워즈 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 김두홍 기자

◆서바이벌 MC 데뷔 혜리부터 화려한 심사위원까지

출연진 라인업도 눈길을 끈다. 혜리는 MC를 맡아 프로그램을 이끈다.

김 PD는 "다양한 연령층을 따뜻하게 포용할 수 있는 분을 모시고 싶었고, 혜리씨가 가진 따뜻함과 똑똑한 면모가 MC 역할을 잘 해낼 것 같았다"며 "친근한 이미지가 다가가기 어려운 패션 프로그램에 대한 진입장벽을 낮춰줄 수 있을 거라 생각했다"고 섭외 배경을 밝혔다.

혜리는 "심사위원분들 보다 72인을 먼저 봤는데 압도됐었다. 다양한 캐릭터로 계시다 보니 저까지 긴장이 되더라. 기세에 눌린 느낌이었고, 서바이벌 MC 데뷔를 잘 할 수 있을까 걱정했다"며 "엄두가 안나긴 했는데, 두 PD님이 혜리씨라면 잘할 수 있을 거라고 용기를 주셨다. 패션은 잘 모르지만 이분들의 마음을 좀 더 같이 들여다보는 그런 MC가 되면 어떨까 그런 생각을 했다"고 합류한 이유를 말했다.

심사에는 홍진경, 준지, 배정남, 최실장이 참여한다. 각기 다른 패션 철학과 전문성을 지닌 심사위원들이 참가자들의 개성은 물론 디자인 완성도와 스타일링의 조화 등을 다각도로 평가한다.

각자의 취향이 다르고 패션 스타일에는 정답이 없는 만큼 평가하는 기준도 다를 수밖에 없었을 터. 평가 기준 방향을 물어보자 홍진경은 "특별한 기준은 없었다. 어떤 기준을 가지고 보겠다는 건 없었고, 그저 즐기고 싶어서 나갔다"며 "그 안에서 가장 나답게 소화하고, 엔조이하는 사람이 보이더라. 그런 분들을 뽑았다"고 말했다.

그는 "모두 다 패션 센스, 열정이 있었다. 그래서 정말 고통스러웠다. 누군가는 떨어지고 통과해야 하는 숙명에 놓여졌기에, 이 훌륭한 사람들을 평가하는 게 고통스러웠다"며 "얼마만큼 패션을 즐기느냐에 판가름이 났다"고 덧붙였다.

배우 배정남이 스타일 워즈 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 김두홍 기자

배정남은 "기본적으로 핏이 중요했다"고 말했다. 그는 "거기서 여태껏 보지 못했던 코디들, 퓨전 요리같은 코디를 많이 봤다"며 "그런데 세분하고 의견이 늘 달랐어서 외로웠다"고 말해 웃음을 유발했다.

전문가의 시선은 어땠을까. 준지 심사위원은 "기준이 편견이 되지 않을까 생각했다. 스타일을 한 사람과 그 스타일이 어울리는 지 그걸 중점적으로 봤다"고, 최실장 심사위원은 "늘 강조하는 게 패션어블 하다라는 말과 스타일리쉬 하다는 다르다는 거다. 우리는 스타일 전쟁이지 않나. 패션이랑 다르게 그 사람이 보여야 된다. 그 사람의 취향과 시간이 보여야되기 때문에 그런 것들을 잘 소화하고 표현했는지를 봤다"고 설명했다.

72인의 참가자들은 시대별 유행과 일상 속 패션을 주제로 한 미션을 통해 개성과 스타일링 역량을 드러낼 예정이다. 최후의 1인에게는 우승 상금 1억이 주어진다.

한편 스타일 워즈는 11일부터 매주 수요일 2회씩 공개되며, 총 10회로 시청자들과 만난다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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