내원부터 지수연까지…킨디라운지가 꼽은 이주의 신보 4편

한국음악레이블산업협회(음레협)가 운영하는 킨디라운지가 11월 첫째 주 주목할 만한 신보 4편을 소개했다.

9일 음레협에 따르면 이번 추천 신보에는 원맨 밴드 내원(NAEWON), 싱어송라이터 거니(g0nny), 밴드 컨파인드 화이트(Confined White), 싱어송라이터 지수연의 작품이 선정됐다.

올블루레코즈 소속 내원은 지난달 25일 싱글 ‘우리만의 언어로’를 발매했다. 사랑과 이별을 통해 깨달은 소중한 감정과 시간이 지나도 변하지 않는 기억을 담은 곡이다. 영화 ‘너의 췌장을 먹고 싶어’에서 영감을 얻었으며, 묵직한 밴드 사운드에 섬세한 스트링 선율을 더했다. 내원이 작사와 작곡, 연주, 프로듀싱을 모두 맡았고 어머니가 바이올린 연주에 참여해 의미를 더했다.

인플래닛 소속 거니는 지난달 30일 싱글 ‘가버린 날들’을 선보였다. 1993년 싱어송라이터 정원영이 발표한 동명의 곡을 시티팝 스타일로 재해석한 작품으로, 리메이크 프로젝트 ‘애프터글로우 서울(afterglow seoul)’의 두 번째 음원이다. 원곡의 서정적인 분위기를 유지하면서 현대적인 편곡과 거니 특유의 몽환적인 음색을 더했다.

엠피엠지뮤직 소속 밴드 컨파인드 화이트는 지난달 31일 EP ‘Threshold’(스레숄드)를 발표했다. 지나온 시간에 대한 그리움과 아직 도달하지 못한 미래 사이에서 느끼는 감정을 다섯 곡에 담았다. 익숙한 일상에 무뎌지면서도 과거의 기억을 간직한 채 새로운 시작을 향해 나아가려는 마음을 표현했다.

마운드미디어 소속 싱어송라이터 지수연은 지난 4일 첫 EP ‘종이더미’를 발매했다. 일상에서 미처 표현하지 못한 감정이 쌓이는 과정을 종이에 빗댄 앨범으로, 타이틀곡 ‘우연과 필연’을 비롯해 총 5곡이 수록됐다. 잔잔한 기타를 중심으로 한 어쿠스틱 사운드가 특징이며, 지수연은 ‘너란 책’과 ‘종이더미’의 작사·작곡에 직접 참여했다.

한편 음레협이 주관하는 전국 소규모 공연장 활성화 프로젝트 ‘2026 라라라온’도 공연을 이어간다. 오는 10일 서울 스페이스 한강에서는 굿나잇 스탠드, 더더, 폴카이트가 무대에 오른다. 11일 클럽샤프에서는 비올라, 오씰, 잔류파가, 12일 001 라이브홀에서는 베오파드, 오티스림, 클라베가 공연한다.

라라라온은 오는 21일까지 전국 소규모 공연장에서 진행되며, 자세한 일정과 예매 정보는 공식 SNS에서 확인할 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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