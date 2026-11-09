코르티스, 5년 새 등장한 ‘괴물 신인’…스포티파이 보이그룹 새 역사

그룹 코르티스(CORTIS)가 최근 5년 내 데뷔한 K-팝 보이그룹 가운데 스포티파이 누적 스트리밍 1~3위를 휩쓸었다.

9일 소속사에 따르면 코르티스의 미니 2집 타이틀곡 ‘REDRED’는 지난 7일 기준 스포티파이 누적 재생 수 2억7400만 회를 돌파했다. 최근 5년 내 데뷔한 K-팝 보이그룹의 노래 중 가장 높은 수치다. 같은 기준 2위와 3위 역시 코르티스의 데뷔 앨범 수록곡 ‘GO!’(약 2억6600만 회)와 ‘FaSHioN’(약 2억4700만 회)이 차지했다.

‘REDRED’는 발매 57일 만에 1억 회, 128일 만에 2억 회를 돌파하며 자체 최단 기록을 세웠다. 발매 7개월 차에도 하루 80만 회 이상 재생되고 있어 연내 3억 회 돌파도 기대된다.

국내 음원 차트에서도 강세를 이어가고 있다. ‘REDRED’는 스포티파이 ‘데일리 톱 송 한국’에서 총 121회 1위에 올라 역대 K-팝 그룹 곡 최다 기록을 세웠다. 애플뮤직 ‘오늘의 톱 100: 대한민국’에서는 96회 정상을 차지했으며, 멜론 월간 차트에서도 5개월 연속 톱3를 유지했다. 지난달에는 KBS2 ‘뮤직뱅크’에서 다시 1위에 오르며 음악방송 통산 12관왕을 달성했다.

코르티스는 멤버들이 음악과 안무, 영상 제작에 직접 참여하는 ‘영 크리에이터 크루’를 내세워 차별화를 꾀하고 있다. 미니 2집 수록곡 ‘YOUNGCREATORCREW’에 등장하는 줄임말 ‘영크크’가 젊고 힙한 세대를 뜻하는 유행어로 확산하는 등 음악을 넘어 화제성을 넓히고 있다.

코르티스는 오는 15일 서울 고척스카이돔에서 열리는 2026 멜론뮤직어워드를 시작으로 20~21일 일본 오사카에서 개최되는 2026 마마 어워즈에 참석한다. 이어 다음 달 2일 일본 후지TV ‘2026 FNS 가요제’, 6일 대만 가오슝에서 열리는 2026 아시아 아티스트 어워즈 무대에 오른다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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