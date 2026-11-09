원위, 日 요코하마 단독 콘서트 성료…“함께할 수 있어 정말 행복”

[사진제공=알비더블유(RBW)]

밴드 원위(ONEWE)가 일본 요코하마에서 단독 콘서트를 열고 현지 팬들과 만났다.

원위는 지난 8일 일본 요코하마에서 단독 콘서트 ‘2026 ONEWE 6th Live Concert O! NEW E!volution VI IN JAPAN’을 개최했다. 지난 9월 서울 공연에 이어 일본에서도 특유의 밴드 사운드와 라이브 퍼포먼스를 선보였다.

‘O! NEW E!volution’은 원위가 2020년부터 이어온 브랜드 공연이다. 올해 여섯 번째 공연을 맞아 다채로운 편곡과 무대 구성으로 음악적 성장을 보여줬다.

이날 원위는 몽환적인 분위기의 ‘우리들은 행방불명 (Neverland)’으로 공연의 막을 올렸다. 이어 ‘나침반 (Compass)’, ‘Scenario’, ‘Imposter’, ‘미로 (MAZE)’, ‘일방통행 (一方通行 : Traffic Love)’ 등을 선보이며 강렬한 록 사운드부터 경쾌한 밴드 연주까지 폭넓은 음악적 색깔을 드러냈다.

‘ICARUS’와 ‘청천을 (靑天乙 : Dreamcatcher)’은 인트로를 새롭게 편곡해 색다른 분위기를 연출했다. ‘Laputa’, ‘피투성이 피노키오 (Pinocchio)’, ‘베로니카의 섬 (Veronica)’, ‘아름다운 날이야 (Beautiful Runaway)’ 등으로 공연의 열기를 이어갔다.

일본 팬들을 위한 특별한 무대도 마련했다. 원위는 현지 싱어송라이터 요네즈 켄시의 ‘LADY’와 ‘Lemon’을 자신들만의 스타일로 재해석해 선보이며 관객들의 호응을 얻었다.

공연 후반부에는 ‘야행성 (Regulus)’, ‘너의 우주는 (Universe_)’, ‘유일한 사랑이니까 (A piece of You)’, ‘기억 세탁소 (Eraser)’ 등 서정적인 곡으로 분위기를 전환했다. ‘너의 우주는’은 어쿠스틱 버전으로 편곡해 섬세한 보컬과 연주를 들려줬다. 이후 앙코르곡 ‘바로 너야 (Just You)’와 ‘행운의 달 (Lucky 12)’로 공연을 마무리했다.

공연을 마친 원위는 “요코하마에서 위브(팬덤명) 여러분과 함께할 수 있어 정말 행복했다. 저희 음악을 사랑해 주셔서 진심으로 감사드린다. 앞으로도 ONEWE가 들려드릴 음악에도 많은 관심과 기대 부탁드린다”고 소감을 밝혔다. 원위는 오는 22일 대만 타이베이에서 단독 콘서트 ‘O! NEW E!volution VI’를 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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