드래곤포니, 신곡 ‘콜링 백’ 컴백 첫 주부터 존재감

[사진=각 음악방송 갈무리]

밴드 드래곤포니(Dragon Pony)가 신곡 ‘Calling back’(콜링 백)으로 컴백 첫 주 음악방송 활동을 마쳤다.

드래곤포니는 지난 5일 싱글 ‘Calling back’을 발매하고 6일 KBS2 ‘뮤직뱅크’를 시작으로 MBC ‘쇼! 음악중심’, SBS ‘인기가요’에 잇달아 출연해 신곡 무대를 선보였다.

드래곤포니는 음악방송에서 호소력 짙은 보컬과 강렬한 록 사운드를 앞세워 이별의 감정을 표현했다. 곡이 진행될수록 고조되는 감정선을 섬세한 연주와 폭발적인 에너지로 풀어내며 한층 깊어진 음악적 색깔을 드러냈다.

무대를 접한 팬들은 “요즘 날씨와 잘 어울리는 곡”, “음원도 좋지만 라이브가 더 좋다”, “억눌린 감정이 해방되는 과정이 강렬한 울림을 준다” 등의 반응을 보였다.

타이틀곡 ‘Calling back’은 돌아갈 수 없는 과거 대신 함께했던 시간을 현재로 불러내며 이별을 견뎌내는 이야기를 담았다. 강렬한 록 사운드에 서정적인 기타 선율과 역동적인 드럼 비트, 애절한 보컬이 어우러진 곡이다.

특히 멤버 전원이 작사와 작곡, 편곡에 참여해 자신들만의 음악적 색깔을 담아냈다. 드래곤포니는 이번 신곡을 통해 셀프 프로듀싱 밴드로서의 역량을 다시 한번 보여줬다.

한편 드래곤포니는 오는 12월 5~6일 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 ‘2026 Dragon Pony Concert Calling back’을 개최한다. 이어 내년 1월 10일 일본 도쿄 시부야 클럽 콰트로에서도 단독 공연을 펼칠 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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