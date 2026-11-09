[K-음반시장의 부활] “K-팝 산업 저변 넓어져…인기 그룹에만 기대면 안돼”

방탄소년단. 사진=빅히트 뮤직

2년 연속 감소세를 보였던 K-팝 음반 시장이 올해 다시 반등하면서 성장세를 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.

방탄소년단(BTS)과 블랙핑크 등 대형 그룹의 컴백이 판매량 증가를 이끌었지만, 이를 시장의 구조적인 회복으로 볼 수 있는지를 두고는 신중한 접근이 필요하다는 목소리가 나온다. 중복 구매를 유도하는 판매 관행과 초동 판매량 경쟁 등 구조적인 문제도 여전해 산업의 지속 가능한 성장을 위한 과제가 남아 있다.

9일 정덕현 대중문화평론가는 K-팝 음반 시장의 반등에는 방탄소년단과 블랙핑크 등 대형 그룹의 컴백뿐 아니라 글로벌 시장에서 활동하는 아이돌 그룹들의 저변이 넓어진 점도 영향을 미쳤다는 분석했다. 그는 “두 그룹이 갖고 있는 힘을 과소평가할 수 없지만 중요한 건 그보다 산업의 저변이 넓어졌다는 것”이라며 “중견 그룹이라고 생각했던 그룹들이 글로벌 시장에서 활동을 많이 했다. 작년과 재작년에도 해외 콘서트를 상당히 많이 여는 등 글로벌 인지도가 상대적으로 많이 올라왔다. 새롭게 글로벌 반열에 진입한 K-팝 아이돌들의 저변이 많이 넓어졌다”고 짚었다.

중견 그룹들이 꾸준한 해외 공연을 통해 인지도를 높이고 새로운 팬덤을 확보하면서 음반 판매 증가로 이어졌다는 설명이다. 정 평론가는 “최근의 음반 판매는 거의 팬덤이 주도한다고 볼 수밖에 없는데 다양한 그룹들이 주목받고 있는 상황이기 때문에 음반 판매도 같이 따라가고 있다”고 부연했다.

랜덤 포토카드와 팬사인회 응모 등을 통해 중복 구매를 유도하는 판매 방식에 대한 우려도 크다. 당장의 판매량을 끌어올리는 데 효과가 있을 수 있지만, 장기적으로는 팬들에게 부담을 주고 음반 시장의 건전한 성장을 저해할 수 있기 때문이다. 정 평론가는 “충성도 높은 팬들이 1차 구매로 끝나는 게 아니라 N차 구매를 하게 만드는 마케팅 방식인데, 그게 실구매라고 보기는 사실 어렵지 않느냐”며 “당장 수치적인 성과를 가져갈 수는 있겠지만 나중에 팬들에게 부담을 줄 수 있다는 측면에서는 바람직한 선택이라고 보기 어렵다”고 말했다.

이어 “이미 마케팅 구조가 그렇게 굳혀져서 거기서 벗어나지 못하고 있다”며 “팬들 사이에서도 이런 방식에 대한 비판적인 시선이 있는 만큼 산업 안에서 자연스럽게 자정되기를 바라는 마음”이라고 덧붙였다.

K-팝 음반 시장이 장기적인 성장세를 이어가기 위해서는 음악적 다양성을 확보하고 활동 기반을 넓혀야 한다는 분석이 나온다. 일부 인기 그룹에 대한 의존도를 낮추고 다양한 장르의 아티스트들이 성장할 수 있는 환경을 조성해야 산업의 지속 가능성을 높일 수 있다는 것이다.

정 평론가는 “몇몇 인기 그룹이 전방에서 끌고 가는 힘은 분명히 있지만 거기에 기대서는 지속 가능하기 어렵다”며 “K-팝이 장르적으로 다양성을 많이 확보하는 방향으로 가야 하고, 그런 것들이 돌파구를 만들어 줄 것이라고 생각한다”고 말했다.

최근 국내 팬들이 J-팝으로 관심을 돌리는 현상에도 주목했다. 그는 “J-팝이 갖고 있는 다양성 때문이다. K-팝이 갖지 못한 부분들을 J-팝이 채워주고 있다고 볼 수 있다”며 “국내에도 밴드를 비롯해 다양한 음악을 하는 아티스트들이 많지만 상대적으로 설 무대가 적거나 기회를 제공받지 못하는 부분이 많다”고 지적했다. 그러면서 “이들에 대한 산업적·정책적 지원과 대중에게 어필할 수 있는 공간을 많이 마련하는 것이 전반적으로 K-팝의 저변을 넓히고 지속 가능한 미래를 만드는 길”이라고 강조했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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