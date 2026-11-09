‘솔로 데뷔’ 이한결, ‘번지’로 음악방송 접수…9년 내공 빛났다

데뷔 9년 만에 첫 솔로 앨범을 발표한 가수 이한결이 음악방송 무대에 잇따라 올랐다.

이한결은 지난 6일 방송된 KBS2 ‘뮤직뱅크’와 7일 MBC ‘쇼! 음악중심’에 출연해 첫 번째 미니앨범 ‘NOISE’(노이즈)의 타이틀곡 ‘BUNZI’(번지) 무대를 선보였다.

이번 앨범은 이한결이 데뷔 9년 만에 선보이는 첫 솔로 미니앨범이다. 그는 음악방송을 통해 강렬한 퍼포먼스와 안정적인 라이브를 선보이며 솔로 가수로서 새로운 출발을 알렸다.

‘뮤직뱅크’에서는 올블랙 의상을 입고 무대에 올라 화이트 컬러 의상을 착용한 댄서들과 호흡을 맞췄다. 강렬한 조명 아래 절도 있는 군무를 펼쳤으며, 곡의 분위기를 살린 표정 연기로 몰입도를 높였다.

‘쇼! 음악중심’에서는 붉은색 포인트가 돋보이는 재킷을 착용해 색다른 분위기를 연출했다. 역동적인 안무와 여유로운 제스처로 무대를 채웠으며, 특히 후렴구의 리듬에 맞춘 ‘펀치’ 안무로 눈길을 끌었다.

타이틀곡 ‘BUNZI’는 시련과 고통을 극복하고 더욱 단단하게 성장한다는 메시지를 담았다. 강렬한 베이스 라인에 라틴 팝 감성을 결합한 곡으로, 이한결의 파워풀한 퍼포먼스가 특징이다.

이한결은 첫 솔로 미니앨범 ‘NOISE’를 통해 자신만의 음악적 색깔을 선보이며 활동을 이어가고 있다. 앞으로도 다양한 음악방송과 콘텐츠를 통해 팬들과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]