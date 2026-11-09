“시승 신청에 구매 예약까지”... 푸조, 네이버 공식 스토어 시승 신청 서비스 도입

. 푸조 제공

푸조(Peugeot)가 네이버 공식 스토어에 시승 신청 서비스를 도입하고, 차량 정보 탐색부터 시승 신청과 구매 예약까지 한곳에서 진행할 수 있는 환경을 마련했다고 9일 밝혔다.

이번 서비스는 고객에게 익숙한 플랫폼으로 차량 구매 전 절차를 통합해 디지털 접근성과 이용 편의성을 높이기 위해 마련됐다. 회사는 실제 네이버 공식 스토어를 통해 80대 고객이 차량을 구매한 사례도 있는 만큼 다양한 연령대의 고객이 이용하는 플랫폼을 기반으로 브랜드 경험 기회를 확대한다는 방침이다.

앞서 푸조는 지난 10월 7일 네이버 공식 스토어에 입점해 온라인 예약금 결제를 통한 차량 구매 예약 서비스를 선보인 바 있다. 기존에는 네이버 스토어에서 차량 정보를 확인한 뒤 시승이나 전시장 방문을 신청하려면 푸조 공식 웹사이트로 이동해 별도로 로그인해야 했다. 이번 서비스 도입으로 플랫폼 간 이동과 로그인 절차를 줄이고, 차량 탐색부터 시승 신청, 구매 예약까지 연속적으로 진행할 수 있게 됐다.

스텔란티스코리아는 공식 딜러 네트워크와 협력해 온라인 신청 이후의 고객 응대도 연계한다. 신청 고객에게는 해당 전시장이 개별 연락해 시승 일정을 확정하고 방문과 상담을 안내한다. 이를 통해 신청 접수부터 실제 차량 경험까지 이어지는 고객 여정을 체계적으로 지원할 계획이다.

푸조 5008. 푸조 제공

시승을 원하는 고객은 네이버에서 ‘푸조’를 검색해 공식 스토어에 접속한 뒤, 관심 모델의 상세 페이지에서 ‘시승 신청’ 버튼을 누르고 희망 일정과 전시장을 선택하면 된다. 이후 해당 전시장과 일정을 최종 확정하면 시승에 참여할 수 있다. 시승 대상은 국내 판매 중인 푸조 전 라인업으로, 해치백 308과 크로스오버 408, ‘2026 올해의 디자인’ 2관왕에 오른 SUV 3008, 7인승 SUV 5008이다.

푸조는 계절별 테마와 기념품으로 구성한 시즌별 시승 패키지를 운영한다. 첫 프로그램인 ‘푸조 홀리데이 시승 패키지’는 오는 12월 31일까지 진행된다. 기간 내 네이버 공식 스토어에서 시승을 예약하고 전시장에서 시승을 완료한 고객에게 약 5만 원 상당의 푸조 ‘비에리심(Bièrissime)’ 맥주잔 세트를 선착순 증정한다. 다음 시즌 패키지는 내년 초 공개할 예정이다.

방실 스텔란티스코리아 대표는 “디지털 서비스의 가치는 신청 절차를 줄이는 데서 나아가 고객의 관심에 얼마나 충실하게 응답하는가에 달려 있다”며 “공식 딜러 네트워크와 함께 고객 한 분 한 분의 요청을 책임 있게 챙기고, 푸조를 알아보는 첫 단계부터 신뢰를 쌓아 나가겠다”고 밝혔다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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