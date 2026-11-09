“변함없는 신뢰 감사…” 현대캐피탈, 필립 블랑 감독과 2년 재계약

사진=KOVO 제공

“다시 한번 우승의 기쁨을 안겨드리겠습니다.”

현대캐피탈이 필립 블랑 감독과 동행을 이어간다.

현대캐피탈은 9일 “블랑 감독과 2027~2028시즌부터 2028~2029시즌까지 2년 재계약을 체결했다”고 밝혔다.

이번 재계약은 블랑 감독의 지도 철학과 팀 운영 능력에 대한 구단의 높은 신뢰를 바탕으로 성사됐다. 현대캐피탈은 블랑 감독과 함께 그간 구축해 온 전술적 완성도와 조직력을 한층 높여 지속적으로 우승을 일궈낼 수 있는 경쟁력을 구축할 방침이다. 블랑 감독의 풍부한 글로벌 네트워크를 적극 활용해 해외 우수 구단과의 교류를 확대하고, 선진 배구 시스템을 접목해 선수단의 국제 경쟁력도 강화할 계획이다.

블랑 감독은 프랑스 출신의 세계적인 명장이다. 풍부한 국제무대 경험과 뛰어난 전술적 역량을 갖췄다. 프랑스, 폴란드, 일본 등 다수의 국가대표팀을 이끌며 지도력을 발휘했다. 이 가운데 일본 남자 배구 대표팀의 국제 경쟁력을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받는다.

특히 블랑 감독은 현대캐피탈 부임 이후 체계적인 훈련 시스템과 세밀한 전술 운영으로 팀의 체질을 성공적으로 바꿨다. 선수 개개인의 특성을 살린 맞춤형 전술과 끈끈한 조직력을 앞세워 팀 경쟁력을 극대화했다. 코칭스태프와 선수단이 긴밀하게 소통하는 팀 문화도 구축했다.

성과 역시 뛰어났다. 블랑 감독은 부임 첫 시즌인 2024~2025시즌 KOVO컵 우승을 시작으로 V리그 정규리그 1위와 챔피언결정전 우승까지 휩쓸며 구단 역사상 최초의 트레블이라는 대업을 달성했다. 아울러 정규리그 30승 고지 등극과 함께 19년 만의 통합 우승을 일궈내며 현대캐피탈의 새로운 전성기를 열었다.

블랑 감독은 “현대캐피탈과 함께 도전을 이어갈 수 있게 되어 매우 기쁘다. 변함없는 신뢰와 지원을 보내준 구단에 감사드린다”며 “선수들과 호흡하며 더욱 발전된 경기력을 선보이고, 팬 여러분들께 다시 한번 우승의 기쁨을 안겨드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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