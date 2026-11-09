“거의 20년 만에”…김재중·김준수, 마카오서 다시 울린 ‘Hug’

김재중과 김준수의 JX가 마카오에서 첫 공연을 열고 현지 팬들과 만났다.

김재중과 김준수는 지난 7, 8일 마카오 더 런더너 아레나(THE LONDONER ARENA)에서 JX 2026 TOUR CONCERT CORE를 개최했다.

이번 마카오 공연은 당초 7일 하루만 열릴 예정이었지만 티켓 오픈 전부터 현지 팬들의 관심이 이어지면서 8일 공연이 추가됐다. 양일 공연은 시야제한석까지 모두 매진됐다.

JX 이름으로 마카오를 찾은 것은 이번이 처음이다. 두 사람은 “그때 그 시절 노래들을 저희 둘이 들려드리는 게 거의 20년 만인데도 여러분들이 기다려주시고 이렇게 가득 채워주셔서 감사하다”고 소감을 밝혔다.

공연에서는 Hug와 Love In The Ice 등 팬들에게 익숙한 곡들을 함께 불렀다. 두 사람은 라이브와 퍼포먼스를 이어가며 과거 활동곡부터 현재의 음악까지 무대를 채웠다.

솔로 무대도 마련됐다. 김재중은 지켜줄게를 불렀고, 김준수는 중국 가수 단의순(单依纯)의 낙필성서(落笔成书)를 자신의 스타일로 재해석한 무대를 처음 공개했다.

팬들의 이벤트도 이어졌다. 앙코르에 앞서 객석에서는 중국어 버전 믿어요 떼창이 4분 넘게 이어졌다. 마지막 곡 Don’t Say Goodbye 무대에서는 팬들이 “사랑해”를 연호했다.

김재중과 김준수는 “이 큰 공연장이 다 찰까 걱정했는데 객석을 꽉 채워주셔서 정말 기분이 좋다”며 “오랜 시간을 돌고 돌아서 왔는데도 열화와 같은 함성과 열기를 보내주셔서 감사하다”고 말했다.

JX는 지난달 인천을 시작으로 고베와 마카오까지 아시아 투어 CORE를 이어가고 있다. 오는 14, 15일 오사카, 21일 타이베이, 12월 4~6일 요코하마에서 공연을 계속한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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