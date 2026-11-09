세븐틴 정한X조슈아, 팬들과 특별한 만남…“고맙고 사랑한다”

사진=플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴의 정한과 조슈아가 팬 파티를 열고 팬들과 특별한 시간을 보냈다.

9일 소속사 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 정한X조슈아는 지난 8일 서울 노원구 서울여자대학교 대강당에서 미니 1집 ‘DREAMSCAPE’ 발매 기념 팬 파티 ‘THE 1995 BLEND - Served After 12’를 개최했다.

이번 행사는 팬덤 캐럿(CARAT)을 위한 프라이빗 바 콘셉트로 꾸며졌다. 두 사람은 앨범 활동 비화를 소개하고 팬들과 이야기를 나누며 약 100분간 행사를 진행했다.

특히 미니 1집 타이틀곡을 선정하는 과정에서 두 사람이 함께 악기를 연주하는 무대를 고민했다는 일화가 공개됐다. 정한과 조슈아는 “밴드는 나중을 기약했다”면서 “미래를 위해 다양한 레슨을 받고 있다”고 밝혔다.

즉석 이벤트도 이어졌다. 정한은 팬들 앞에서 피아노를 연주했고, 조슈아는 2행시에 도전하며 색다른 모습을 보여줬다.

공연 후반에는 미니 1집 수록곡 ‘One plus one’과 ‘No looking back’을 선보였다. 두 사람이 노래를 부르며 객석으로 내려가자 팬들은 “한 번 더”를 외쳤고, 이에 화답해 ‘No looking back’을 다시 부르며 앙코르 무대를 펼쳤다.

정한과 조슈아는 자필 메시지를 통해 “항상 함께해준 캐럿들, 고맙고 사랑한다”며 “앞으로도 잘 부탁한다”고 인사를 전했다.

한편 정한X조슈아는 지난달 19일 발매한 미니 1집 ‘DREAMSCAPE’로 국내외 음반 차트에서 성과를 거두고 있다. 앨범은 한터차트와 써클차트를 비롯해 일본 오리콘 ‘주간 합산 앨범 랭킹’과 ‘주간 앨범 랭킹’에서 1위를 기록했다.

미국 빌보드의 11월 7일 자 ‘월드 앨범’과 ‘톱 앨범 세일즈’ 차트에도 진입했으며, 정한X조슈아는 ‘이머징 아티스트’와 ‘아티스트 100’에도 이름을 올렸다.

두 사람은 오는 21일과 22일 일본 베루나 돔에서 단독 공연을 개최할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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