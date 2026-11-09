베이비몬스터, 방콕 2회 공연 매진…이틀간 2만명 동원

사진=YG엔터테인먼트

그룹 베이비몬스터가 두 번째 월드투어의 태국 방콕 공연을 전석 매진 속에 마무리했다.

9일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터는 지난 7일과 8일 태국 방콕 임팩트 아레나에서 ‘2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)] IN BANGKOK’을 개최했다.

이번 공연은 지난해 팬 콘서트 이후 약 11개월 만에 열린 현지 공연이다. 양일 공연 티켓은 예매 시작과 동시에 모두 매진됐으며 총 2만명의 관객이 공연장을 찾았다.

베이비몬스터는 ‘WE GO UP’으로 공연의 시작을 알렸다. 이어 미니 3집 ‘춤 (CHOOM)’의 타이틀곡과 수록곡을 비롯해 ‘DRIP’, ‘SHEESH’ 등 히트곡을 선보였다. 멤버들의 개성을 살린 솔로 무대도 마련됐다.

특히 이번 방콕 공연에서는 신곡 ‘DESERVE’의 무대를 처음으로 공개했다. 피아노 선율로 시작하는 곡에 맞춰 멤버들은 부드러운 음색과 힘 있는 가창을 선보이며 기존 무대와는 다른 분위기를 연출했다.

라이브 밴드 연주와 조명, 레이저, 폭죽 등 다양한 무대 효과도 활용됐다. 멤버들은 핸드마이크를 들고 공연장을 누비며 관객들과 소통했다.

태국 출신 멤버 파리타와 치키타는 현지어로 팬들에게 인사를 건넸다. 관객들은 베이비몬스터의 프리 데뷔곡 ‘DREAM’을 함께 부르며 멤버들을 향한 응원을 전하기도 했다.

베이비몬스터는 “드디어 방콕에 계신 몬스티즈(팬덤명)와 다시 만날 수 있어 행복했다. 저희를 설레는 마음으로 기다려 주셔서 감사하다”며 “오늘이 여러분에게도 좋은 추억이 되었길 바란다. 앞으로도 이 시간을 떠올리며 더욱 열심히 노력하는 베이비몬스터가 되겠다”고 소감을 밝혔다.

베이비몬스터는 두 번째 월드투어 ‘2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)]’을 진행하고 있다. 아시아 공연에 이어 오세아니아와 남미, 북미, 유럽 등 총 5개 대륙 18개 도시에서 31회 공연을 펼칠 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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