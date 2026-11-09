지피엘, ‘세계관 입힌 K뷰티’로 출시 반년 만에 신세계면세점 진출

사진=지피엘

독자적인 세계관과 스킨케어를 결합한 K뷰티 브랜드 지피엘(ZIPIEL)을 전개하는 더프레임리스가 출시 약 6개월 만에 신세계면세점 명동점과 온라인 면세점에 동시 입점하며 글로벌 소비자와의 접점을 확대하고 있다고 9일 밝혔다.

오프라인 매장은 신세계백화점 명동 본점 10층에 위치한 면세점 K-BEAUTY 부스다. 외국인 관광객이 집중되는 명동 상권에 판매 거점을 확보하면서 국내외 소비자를 대상으로 브랜드 경험을 확대할 수 있게 됐다.

올해 4월 첫선을 보인 지피엘은 제품의 기능적 가치에 서사적 요소를 더한 브랜드 전략을 전개해 왔다. 단순히 화장품을 판매하는 데 그치지 않고 매 제품 라인업마다 고유한 이야기를 부여해 소비자가 하나의 세계관을 경험하도록 기획한 것이 특징이다.

브랜드의 핵심 배경은 가상의 행성 '루마라(Lumara)'다. 빛과 어둠, 자연의 회복이라는 테마를 중심으로 이야기를 전개하며 첫 번째 컬렉션인 '테라숲(Terra Forest) 컬렉션'를 통해 스킨케어 제품과 브랜드 서사를 연결하고 있다.

현재 선보이고 있는 제품은 시카 PDRN 리프팅 필름 세럼, 말랑두부 워터 장벽 크림, 블루 스피루리나 모델링 크림 클레이 마스크 등 3종이다. 각 제품은 고유한 제형과 성분 콘셉트를 바탕으로 차별화된 스킨케어 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.

브랜드 성장세도 주목할 만하다. 더프레임리스에 따르면 신세계면세점 입점을 위해 공급한 초도 발주 물량이 빠르게 소진되고 있으며 출시 반년 만에 주요 면세 채널에 입점한 데 이어 초기 판매에서도 긍정적인 흐름을 보이고 있다.

입점 기념 프로모션으로는 명동점 오프라인 매장에서 제품 3개 구매 시 본품 1개를 추가 증정하는 '3+1 행사'를 진행한다. 온라인 면세점에서는 30% 할인 혜택을 제공한다.

더프레임리스 관계자는 "지피엘은 스킨케어 제품을 넘어 소비자들이 하나의 세계를 경험할 수 있는 브랜드를 목표로 하고 있다"며 "이번 신세계면세점 입점을 통해 국내외 고객들에게 지피엘의 제품력과 독창적인 브랜드 스토리를 알리고, 글로벌 시장으로의 확장을 이어가겠다"고 밝혔다.

한편 지피엘은 해외 온라인 판매 채널과 글로벌 마케팅 활동을 확대하며 세계관 기반 K뷰티 브랜드로서의 입지를 강화해 나갈 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]