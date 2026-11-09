트와이스 나연, 새 싱글 앨범에 3곡 수록…작사·작곡 참여

그룹 트와이스 멤버 나연이 새 싱글 앨범의 트랙리스트를 공개하며 본격적인 컴백 준비에 나섰다.

나연은 오는 20일 싱글 앨범 ‘NA-sty(나스티)’와 타이틀곡 ‘BABY ANGEL(베이비 엔젤)’을 발매한다.

지난 8일 공식 SNS 채널을 통해 새 앨범의 트랙리스트 이미지를 공개했다. 이번 앨범에는 타이틀곡 ‘BABY ANGEL’을 비롯해 ‘SHiVER(쉬버)’, ‘BOY(보이)’ 등 총 3곡이 수록된다.

‘BABY ANGEL’에는 트와이스의 ‘YES or YES’, ‘KNOCK KNOCK’, ‘I CAN'T STOP ME’ 등을 작업한 심은지와 미국 R&B 가수 기비앙(GIVĒON)의 곡에 참여한 트레이 캠벨(Trey Campbell)이 제작진으로 이름을 올렸다.

나연은 수록곡 ‘SHiVER’의 작사·작곡에 직접 참여했다. 이 곡은 배드 버니와의 작업으로 그래미 수상 이력이 있는 프로듀서 줄리아 루이스(JULiA LEWiS)와 함께 작업했다. 이 밖에도 래퍼 릴 체리(Lil Cherry) 등 다양한 음악가들이 앨범 제작에 참여했다.

컴백을 앞두고 다양한 티징 콘텐츠도 공개하고 있다. 지난 5일 선보인 인트로 필름에는 전 세계 디지털 화면에 등장한 의문의 인물과 ‘베이비 엔젤이 친 장난’에 관한 이야기가 담겼다.

지난 7일 공개된 사진에는 푸른 들판과 깃털이 흩날리는 모니터, 나연의 이름이 적힌 상품 박스 등이 등장했다. 앨범명 ‘NA-sty’에는 ‘나답게’, ‘나연의 스타일’을 보여주겠다는 의미를 담았다.

이번 싱글은 지난 2024년 발매한 미니 2집 ‘NA(나)’ 이후 약 2년 5개월 만에 선보이는 솔로 신보다. 앞서 ‘POP!’과 ‘ABCD’로 솔로 활동을 펼친 나연이 이번에는 어떤 음악을 들려줄지 관심이 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]