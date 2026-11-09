[K-음반시장의 부활] 듣는 앨범서 소장하는 굿즈로…K-팝 앨범의 변신

사진은 왼쪽 위 시계방향으로 멤버를 형상화한 인형 키링이 포함된 아이브 미니앨범 룩스 캔 킬, 르세라핌 미니 카메라 앨범, 컨버스와 협업해 운동화를 구성품으로 내세운 NCT JNJM 보스 사이즈 앨범, 실제 인이어 이어폰을 구성품으로 제공한 데이식스 정규 4집 더 디케이드.

K-팝 음반이 달라지고 있다. 음악을 듣기 위해 CD를 구매하던 시대를 지나 이제는 QR코드와 근거리무선통신(NFC) 기술을 활용한 플랫폼 앨범이 새로운 소비 방식으로 자리 잡고 있다. 음반은 단순히 음악을 담는 매체를 넘어 팬들이 소장하고 즐기는 상품으로 진화하는 모습이다.

◆듣는 음반서 소장하는 굿즈로

플랫폼 앨범은 CD 대신 QR코드가 인쇄된 카드나 NFC 칩 등을 통해 스마트폰에서 음악과 사진, 영상 등 디지털 콘텐츠를 감상하는 방식이다. 별도의 재생 기기가 필요 없고 크기가 작아 휴대와 보관이 편리하다. 포토카드와 키링 등 다양한 구성품을 결합할 수 있어 음반을 굿즈처럼 소장하려는 팬들의 수요도 끌어들이고 있다.

변화는 숫자로도 확인된다. 써클차트의 음반 포맷 분석에 따르면 전체 실물 음반 판매량에서 플랫폼 앨범이 차지하는 비중은 2023년 11.3%에서 올해 1~9월 17.8%로 높아졌다. 3년 사이 6.5%포인트 증가한 것이다.

올해 판매된 음반 100장 가운데 약 18장이 플랫폼 형태인 셈이다. 연간 판매량도 2023년 1300만장에서 지난해 1580만장으로 꾸준히 증가했다. 올해도 전년과 비슷한 수준의 판매량을 올릴 것으로 예상된다. CD 중심의 시장에서 새로운 포맷이 차지하는 영역이 점차 넓어지고 있다는 의미다.

플랫폼 앨범의 성장은 음반을 구매하는 목적이 달라지고 있다는 점과 맞닿아 있다. 음원 스트리밍이 보편화하면서 음악 감상을 위해 CD를 구매할 필요성은 줄었다. 대신 팬들은 좋아하는 아티스트의 사진과 디자인, 한정 구성품 등 소장 가치를 중요하게 여기기 시작했다. 같은 음악을 담고 있더라도 어떤 형태와 구성으로 출시하느냐에 따라 구매 경험이 달라지는 것이다.

음반의 형태도 다양해졌다. 작은 카드 형태의 플랫폼 앨범부터 키링처럼 가방에 달 수 있는 제품, 사진집과 결합한 형태까지 선택지가 늘고 있다. NCT 위시는 키링 형태의 음반을, 아이브는 인형 형태의 음반을 선보였다. 데이식스는 인이어 이어폰 형태의 제품을 출시했고, 르세라핌은 미니 카메라를 연상시키는 음반을 내놨다. 지난 2월에는 NCT 제노와 재민 유닛 JNJM이 신발 브랜드 컨버스와 협업해 운동화 모양의 앨범을 선보였다.

음악을 재생하기 위한 매체라는 기존의 틀에서 벗어나 일상에서 사용하거나 장식할 수 있는 상품으로 영역을 넓힌 사례다. 기존 CD 앨범이 음악을 담은 패키지였다면 플랫폼 앨범은 디지털 음악 이용권과 팬 상품을 결합한 제품에 가깝다. 기획사 입장에서는 아티스트의 콘셉트에 맞춰 음반을 다양한 상품으로 개발할 수 있다는 장점이 있다.

◆플랫폼 앨범 출고가 29% 상승…높아진 상품 가치

음반 한 장의 가치도 높아지고 있다. 써클차트에 따르면 플랫폼 앨범의 평균 출고가(PPD)는 2023년 8740원에서 올해 1~9월 1만1305원으로 29.3% 상승했다. 같은 기간 CD 앨범의 평균 출고가는 1만1679원에서 1만3128원으로 12.4% 올랐다. 플랫폼 앨범의 가격 상승률이 CD보다 두 배 이상 높았던 셈이다.

이 같은 흐름은 음반 시장 전반에서도 나타난다. 올해 1~9월 실물 음반의 평균 출고가는 1만3285원으로 2023년보다 17.4% 올랐다. 단순히 판매 장수를 늘리는 데 그치지 않고 다양한 구성과 디자인을 통해 상품 가치를 높이는 전략이 확산하고 있다는 분석이다. 다만 출고가 상승이 곧바로 기획사의 이익 증가를 뜻하는 것은 아니다. 제작비와 유통비 등도 함께 고려해야 한다.

그렇다고 CD가 곧 사라지는 것은 아니다. 올해 1~9월 실물 음반 판매량에서 CD의 비중은 81.0%로 여전히 압도적이다. 다만 2023년 88.5%와 비교하면 7.5%포인트 줄었다. 반면 같은 기간 LP의 비중은 0.2%에서 1.2%로 확대됐다. CD가 주력인 가운데 플랫폼 앨범과 LP가 각기 다른 소비 수요를 흡수하며 시장을 세분화하는 모습이다.

◆CD 대체 가능성 주목

환경 문제에서도 변화의 가능성이 있다. 플랫폼 앨범은 CD를 사용하지 않아 플라스틱 사용량을 줄일 수 있다는 평가를 받는다. 다만 구성품과 포장재에 따라 실제 환경 부담은 달라질 수 있다. 다양한 형태의 음반을 출시하는 과정에서 불필요한 소비를 유도하지 않으면서도 소장 가치를 높이는 것이 과제로 남는다.

김진우 써클차트 음악전문 데이터 저널리스트는 올해 K-팝 음반 시장의 핵심 변화로 포맷 다변화와 수익성 강화를 꼽았다. 그는 플랫폼 앨범과 LP의 판매 비중이 확대되고 음반의 평균 출고가도 상승한 점에 주목하며 “CD 중심의 단일 생태계에서 플랫폼 앨범과 LP로 확장된 포맷의 다각화, 그리고 PPD 상승에 따른 내실 강화로 2026년 실물 앨범 시장 판도가 재편되는 양상”이라고 분석했다. 이어 음반 단가 상승과 수출 금액 증가를 근거로 K-팝 산업이 단순한 판매량 경쟁을 넘어 고부가가치 시장으로 변화하고 있다고 평가했다.

CD에 담긴 음악을 판매하던 산업은 이제 음악과 디지털 콘텐츠, 소장용 상품을 결합한 새로운 구매 경험을 제공하고 있다. 플랫폼 앨범이 일시적인 유행이 아니라 시장의 한 축으로 자리 잡으면서 K-팝 음반 산업의 경쟁력도 판매량뿐 아니라 얼마나 다양한 상품과 새로운 소비 경험을 제공하느냐에 따라 달라질 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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