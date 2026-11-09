배강희, 첫 영화부터 주연진 합류…‘최종면접’서 냉철한 완벽주의자 변신

배우 배강희가 영화 최종면접으로 스크린에 데뷔했다.

배강희는 지난 4일 개봉한 최종면접에서 최종 면접에 오른 지원자 차주원 역을 맡았다. 드라마와 OTT 작품을 중심으로 활동해온 배강희의 첫 영화 출연작이다.

최종면접은 한 회사의 최종면접장에 모인 6명의 지원자가 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하게 되는 심리 미스터리다.

극 중 차주원은 냉철하고 이성적인 성격의 인물이다. 다른 지원자들이 동요하는 상황에서도 쉽게 감정을 드러내지 않고 주변의 흐름을 살핀다. 배강희는 차분한 말투와 절제된 표정으로 인물의 경계심을 표현하다가 상황이 달라질수록 감정의 변화를 조금씩 드러낸다.

여섯 명의 지원자가 한 공간에서 계속 충돌하는 작품인 만큼 상대 배우의 대사와 행동에 반응하는 연기도 중요하다. 배강희는 차주원이 다른 인물들을 관찰하고 판단하는 과정을 통해 긴장감을 이어간다.

배강희는 앞선 인터뷰에서 촬영 중 차주원의 감정을 쏟아내는 장면에서 자신도 모르게 눈물을 흘렸던 순간이 기억에 남는다고 밝히기도 했다. 감정을 크게 드러내기보다 차주원의 내면이 변해가는 과정을 따라가며 인물을 이해하려 했다고 설명했다.

배강희는 넷플릭스 시리즈 더 글로리에서 어린 이사라 역을 맡으며 얼굴을 알렸다. 최근 넷플릭스 영화 사마귀에서는 액션 연기를 선보였고, 최종면접에서는 제한된 공간에서 인물 간 심리전과 감정 변화를 표현하며 다른 모습을 보여준다.

그동안 비교적 짧은 등장으로 강한 인상을 남기는 역할을 맡아왔다면, 최종면접에서는 보다 긴 호흡으로 한 인물의 변화를 따라간다는 점도 눈에 띈다.

첫 스크린 작품에서 주연진으로 관객과 만나게 된 배강희가 최종면접을 계기로 어떤 필모그래피를 이어갈지 관심이 모인다.

한편 최종면접은 현재 극장에서 상영 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]