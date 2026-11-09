모디세이, 韓·日 이어 中 상하이까지…첫 팬콘서트 투어 순항

사진 제공=원시드

그룹 모디세이(MODYSSEY)가 중국 상하이에서 팬 콘서트를 개최하며 첫 투어 일정을 이어갔다.

9일 소속사에 따르면 모디세이는 지난 7일 중국 상하이에서 ‘2026 MODYSSEY FAN CONCERT TOUR <HOW WE BLOOM>’을 개최했다.

이날 모디세이는 데뷔곡 ‘HOOK(훜)’으로 공연의 시작을 알렸다. 이어 ‘REVENANT’, ‘BONE SHAKER’, ‘RIGHT NOW’, ‘SILLY’ 등을 선보이며 다양한 무대를 펼쳤다.

공연 중간에는 멤버들의 개성을 보여주는 일심동체 게임과 포토드로우 등 팬 참여 코너도 마련했다. 일곱 멤버는 무대뿐 아니라 다양한 프로그램을 통해 현지 팬들과 소통했다.

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지난 10월 발매한 첫 번째 EP ‘2.Multitude: How We Bloom’의 타이틀곡 ‘타! (CAN YOU HEAR THAT)’ 무대도 선보였다. 멤버들은 강렬한 퍼포먼스와 군무로 공연을 이어갔으며 팬들은 함성과 응원으로 화답했다.

모디세이는 공연을 마친 뒤 “상하이에서 공연을 할 수 있어 매우 뜻 깊었다. 공연을 더 잘할 수 있는 멋진 가수로 성장하고 싶다. 저희의 성장을 지켜봐주셨으면 좋겠다”고 소감을 밝혔다.

모디세이는 지난 10월 일본 오사카와 요코하마에서 첫 팬콘서트 투어를 시작했다. 이후 서울을 거쳐 이번 상하이 공연까지 마무리하며 활동 무대를 넓혔다.

음반 판매에서도 성장세를 보이고 있다. 지난 4월 발매한 데뷔 싱글 ‘1.Got Hooked: An Addictive Symphony’는 초동 판매량 30만장을 돌파했다. 이어 첫 번째 EP ‘2.Multitude: How We Bloom’은 초동 35만장을 넘어서며 자체 최고 기록을 경신했다.

두 앨범의 초동 판매량 합계는 65만장을 넘어섰다. 데뷔 이후 해외 공연과 음반 활동을 이어가고 있는 모디세이의 향후 행보에도 관심이 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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