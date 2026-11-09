리프트바운드, PC방에서도 만난다…라이엇, 시범 판매처 모집

라이엇 게임즈 제공

라이엇 게임즈가 실물 트레이딩 카드 게임(TCG) ‘리프트바운드’의 PC방 유통 확대를 위한 첫걸음을 뗀다. 수도권 PC방을 대상으로 시범 판매 매장 모집에 나서며, PC방과의 협력 범위를 게임 서비스에서 상품 판매 영역까지 넓힌다는 계획이다.

라이엇 게임즈는 오는 15일까지 리프트바운드 공식 판매 매장을 모집한다고 9일 밝혔다.

이번 모집은 리프트바운드의 PC방 판매를 본격화하기 위한 시범 운영의 일환이다. 라이엇 게임즈는 LoL과 발로란트 등 주요 게임의 국내 서비스 과정에서 협력해 온 PC방에 새로운 상품 판매 기회를 제공하고, 파트너십을 강화한다는 방침이다.

모집 대상은 라이엇 게임즈 프리미엄 PC방 가맹점 중 서울·인천·경기 등 수도권에 자리한 매장이다. 시범 운영 단계인 만큼 총 20개 매장을 선정할 예정이다. 수도권 외 지역의 판매처 확대 일정은 추후 별도로 안내한다.

참여를 희망하는 PC방은 라이엇 게임즈 프리미엄 PC방 공식 홈페이지 내 모집 페이지에서 신청서를 작성해 제출하면 된다.

리프트바운드는 라이엇 게임즈의 대표작인 리그 오브 레전드 세계관을 바탕으로 제작된 실물 TCG다. 2~4명의 이용자가 각자 덱을 구성하고 전장을 장악해 승리를 겨루는 전략 카드 게임으로, 오프라인 공간에서 다른 플레이어와 직접 대결할 수 있는 것이 특징이다.

2025년 북미와 유럽, 중국 등에서 출시된 리프트바운드는 한국에서 첫 번째 세트인 ‘오리진(Origins)’을 지난 9월 18일 정식 출시하며 국내 시장에 진출했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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