카카오엔터 LNGSHOT(롱샷), 브루노 마스·로제와 한솥밥…북미 공략 본격화

카카오엔터테인먼트가 미국 아틀란틱 뮤직 그룹(Atlantic Music Group·AMG)과 글로벌 K팝 아티스트 육성 프로젝트를 본격화한다. 첫 주자는 모어비전 소속 보이그룹 LNGSHOT(롱샷)이다.

카카오엔터테인먼트는 LNGSHOT의 새 EP 스위시(S.W.I.S.H.) 발매에 맞춰 AMG와 함께 북미 현지 미디어 프로모션과 온·오프라인 마케팅, 앨범 유통 등을 진행한다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 양사가 지난 10월 맺은 파트너십의 첫 사례다. 양사는 K팝 아티스트의 해외 진출 초기 단계부터 성장 전략을 함께 설계하고 실행하기로 했다.

AMG에서는 수석부사장 겔라레 루즈베하니(Gelareh Rouzbehani)가 프로젝트를 이끈다. LNGSHOT은 이번 협업을 통해 브루노 마스(Bruno Mars), 카디 비(Cardi B), 콜드플레이(Coldplay), 돈 톨리버(Don Toliver), 마일리(Miley), 로제(ROSÉ) 등이 소속된 AMG 라인업에 합류한다.

카카오엔터테인먼트는 음악 IP 제작과 글로벌 유통, 마케팅, 팬덤 커뮤니케이션 경험을 바탕으로 LNGSHOT의 브랜딩과 현지 팬 프로모션을 맡는다. AMG는 북미 유통망과 디지털 네트워크를 활용해 현지 음반 유통과 음악 플랫폼 마케팅을 지원할 예정이다. 힙합과 R&B 분야의 크리에이티브 역량을 활용한 Z세대 대상 디지털 마케팅도 추진한다.

지난 1월 데뷔한 LNGSHOT은 힙합과 R&B를 기반으로 활동하는 4인조 보이그룹이다. 멤버들이 직접 곡 작업에 참여하고 있다.

데뷔 10개월여 만에 스포티파이 누적 스트리밍 4억 회를 돌파했다. 데뷔 앨범 샷 콜러스(SHOT CALLERS)의 타이틀곡 문워킨(Moonwalkin’)은 미국 라디오 에어플레이 차트 미디어베이스(Mediabase) TOP 40에도 이름을 올렸다.

지난 9월부터는 전 세계 22개 도시에서 열린 박재범의 월드투어 세레나데즈 앤 바디롤즈(SERENADES & BODY ROLLS)에 스페셜 게스트로 참여하며 해외 팬들과 만났다.

양사는 새 앨범 발매에 맞춰 글로벌 스트리밍 플랫폼과 연계한 마케팅을 진행한다. LNGSHOT은 북미 현지 방송에도 출연할 예정이며, 북미 온·오프라인 유통 채널을 통해 피지컬 앨범을 선보인다. 북미 전용 앨범에는 현지 팬들을 겨냥한 별도 구성품도 담을 예정이다.

LNGSHOT은 오는 10일 오후 6시 새 EP 스위시를 발매한다. 타이틀곡 바나나스(Bananas)를 포함해 총 5곡이 수록됐다. 지난달 21일 선공개한 마스터피스(Masterpiece)에 이어 스위시는 스포티파이 프리세이브(Pre-save) 차트 TOP 10에 진입했다.

루즈베하니 수석부사장은 “카카오엔터테인먼트와의 파트너십을 통해 K팝 시장에서 입지를 넓혀갈 수 있게 돼 기쁘다”며 “LNGSHOT이 첫 주자가 돼 더욱 뜻깊다”고 말했다.

카카오엔터테인먼트는 “AMG와의 파트너십을 바탕으로 LNGSHOT의 성장을 지원하고, 앞으로도 잠재력 있는 K팝 아티스트들의 글로벌 진출을 위한 협업을 확대하겠다”고 밝혔다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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