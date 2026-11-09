데뷔부터 밀리언셀러…K-팝 신인들의 성공 시계 빨라졌다

그룹 라이즈. 뉴시스

K-팝 신인 그룹을 둘러싼 시장 환경이 빠르게 바뀌고 있다. 과거에는 데뷔 후 오랜 시간 팬덤을 쌓아야 가능했던 음반 판매 성과를 이제는 데뷔 초기부터 거두는 팀들이 나타나고 있다.

9일 업계에 따르면 데뷔 전부터 팬덤을 확보하려는 전략과 글로벌 시장을 겨냥한 기획이 맞물리면서 신인 그룹들의 성장 속도에도 변화가 나타나고 있다.

◆데뷔와 동시에 100만장 거뜬…신인들의 달라진 성적표

대표적인 사례가 제로베이스원(ZEROBASEONE)이다. 2023년 7월 발매한 데뷔 앨범 유스 인 더 셰이드(YOUTH IN THE SHADE)는 한터차트 기준 초동(발매 첫 일주일 판매량) 182만2028장을 기록했다. 발매 첫날에만 124만장 이상을 판매하며 K-팝 그룹 최초로 데뷔 앨범 밀리언셀러에 올랐다. Mnet 오디션 프로그램 보이즈 플래닛을 통해 결성된 제로베이스원은 프로그램 방영 당시부터 전 세계 184개 국가 및 지역에서 투표와 응원을 받으며 글로벌 팬덤을 형성했다. 데뷔 전부터 쌓인 관심이 음반 구매로 이어진 셈이다.

라이즈(RIIZE) 역시 데뷔와 동시에 밀리언셀러를 달성했다. 2023년 9월 발매한 첫 싱글 겟 어 기타(Get A Guitar)는 초동 101만6849장을 기록했다. 공식 데뷔 전부터 멤버들의 일상과 음악 활동을 알리며 팬들과 접점을 넓혔고, 프롤로그 싱글 메모리즈(Memories)를 통해 음악방송과 KCON LA 2023 등 공연 무대에도 먼저 섰다. 데뷔 직전에는 미국 소니뮤직엔터테인먼트 산하 RCA레코드와 레이블 계약을 맺으며 해외 시장 진출 기반도 마련했다.

올해 데뷔한 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)도 이 흐름을 이어갔다. Mnet 보이즈 II 플래닛을 통해 결성된 이들은 1월 발매한 데뷔 미니 앨범 유포리아(EUPHORIA)로 초동 144만1270장을 기록했다. 발매 첫날에만 113만장 이상을 판매했으며, 역대 K-팝 그룹 데뷔 앨범 초동 판매량 2위에 올랐다.

데뷔 후에도 꾸준히 판매량을 늘리며 성장세를 이어간 신예들의 사례도 주목된다. 코르티스(CORTIS)는 2025년 9월 발매한 데뷔 앨범 컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)로 한터차트 기준 초동 43만6367장을 기록했다. 이후 판매량을 꾸준히 늘려 올해 4월 누적 206만9663장을 달성하며 데뷔 앨범으로 200만 장을 넘어섰다.

지난 5월 발매한 그린그린(GREENGREEN)도 첫 주 231만장의 판매고를 올린 데 이어 타이틀곡 레드레드(REDRED)의 장기 흥행에 힘입어 판매량을 늘렸다. 7월 누적 309만9000장을 기록하며 트리플 밀리언셀러에 오른 데 이어 약 두 달 만에 400만장을 돌파했다.

그룹 제로베이스원. 뉴시스

◆프리 데뷔부터 글로벌 유통까지…팬덤 선점이 전략

이처럼 데뷔부터 큰 규모의 음반 판매를 기록하는 배경에는 데뷔 전부터 팬덤을 확보하려는 기획사들의 전략이 자리한다. 신인 그룹을 정식으로 선보이기 전부터 음악과 콘텐츠를 공개하고, 공연과 방송을 통해 멤버들의 매력을 알리는 방식이다.

지난 5일 국내 데뷔한 에이댑(ADAP)도 정식 데뷔에 앞서 일본에서 프리 데뷔 활동을 진행했다. 수개월간 현지 공연을 통해 관객과 만났으며, 누적 관객 수는 1만명을 넘어섰다. 오디션 프로그램 출연이나 소셜미디어를 통한 사전 소통 역시 데뷔 시점에 팬덤을 모으는 통로가 되고 있다.

글로벌 시장을 겨냥한 사업 구조도 신인들의 빠른 성장에 힘을 보탠다. K-팝 팬덤이 국내에 한정되지 않는 만큼 기획사들은 데뷔 단계부터 해외 팬들과 만날 수 있는 콘텐츠와 유통 경로를 마련하고 있다. 라이즈의 RCA레코드 계약은 미국 현지 레이블과 협력해 데뷔 시점부터 해외 시장을 공략한 사례다.

하이브는 2024년 유니버설뮤직그룹(UMG)과 10년간 소속 아티스트 음반의 글로벌 독점 유통 계약을 체결했다. 글로벌 유통망과 현지 프로모션 역량을 활용할 수 있는 협력 구조가 신인 그룹의 해외 진출에도 유리한 환경을 제공하는 셈이다. 대형 기획사가 축적한 제작·마케팅 역량과 팬 플랫폼, 유통 네트워크 역시 데뷔 초기부터 팬들의 구매를 이끌어내는 기반으로 작용한다.

신인들의 빠른 판매량 증가는 K-팝 음반 시장의 저변이 넓어지고 있음을 보여주는 지표이기도 하다. 기존 인기 그룹에 집중됐던 구매 수요가 신인 그룹으로 확장되고, 데뷔 전부터 형성된 글로벌 팬덤이 실제 음반 소비로 연결되는 흐름이 나타나고 있기 때문이다.

업계 관계자는 “신인 그룹의 빠른 판매 성과는 단순히 특정 팀의 화제성만으로 설명하기 어렵다. 데뷔 전부터 팬들과 접점을 만들고 글로벌 유통과 마케팅을 함께 준비하는 방식이 자리 잡으면서 신인도 빠르게 시장에 안착할 수 있는 환경이 만들어졌다”며 “다만 초반 판매량이 지속적인 성장으로 이어지려면 음악과 콘텐츠의 경쟁력, 팬들과의 꾸준한 소통이 뒷받침돼야 한다. 신인들의 활약이 기존 인기 아티스트 중심의 시장에 새로운 구매층을 유입시킨다면 K-팝 음반 시장의 반등에도 긍정적으로 작용할 수 있다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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