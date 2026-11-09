올아워즈, 폴란드·독일서 첫 월드투어 포문…다음은 파리·런던·베를린

[사진 = 이든엔터테인먼트 제공]

그룹 올아워즈(ALL(H)OURS)가 폴란드와 독일 공연을 시작으로 첫 월드투어의 유럽 일정을 시작했다.

9일 소속사에 따르면 올아워즈는 지난 4일(현지시간) 폴란드 바르샤바와 6일 독일 오버하우젠에서 첫 번째 월드투어 ‘RISE UP(라이즈 업)’ 공연을 개최했다.

데뷔 후 처음으로 오버하우젠을 방문한 올아워즈는 ‘HOP(합)’으로 공연의 시작을 알렸다. 이어 ‘READY 2 RUMBLE(레디 투 럼블)’, ‘GIMME GIMME(김미 김미)’, ‘Graffiti(그래피티)’, ‘도깨비(SHOCK)’ 등 다양한 곡을 선보였다.

평소 공연에서 쉽게 만나기 어려웠던 무대도 마련했다. ‘PSYCHO MANTRA(사이코 만트라)’, ‘Piece of Me(피스 오브 미)’, ‘'Bout That Issue(바웃 댓 이슈)’ 등을 공연 목록에 포함해 팬들에게 색다른 무대를 선사했다.

멤버들의 유닛 공연도 이어졌다. 유민·제이든·민제는 ‘Sunflower(선플라워)’를, 건호·마사미·현빈·온은 ‘Beauty and A Beat(뷰티 앤 어 비트)’를 커버하며 각기 다른 매력을 보여줬다.

이 밖에도 ‘S!REN(사이렌)’, ‘DANG DANG(댕댕)’, ‘VIVA(비바)’ 등으로 공연을 이어갔으며 팬송 ‘나의 봄, 나의 빛, 나의 숨’을 부르며 팬들과 호흡했다. 파워풀한 칼군무와 흐트러짐 없는 완벽한 라이브로 무대가 진행될수록 현장의 열기는 점점 뜨거워졌다.

올아워즈는 현지 언어로 인사를 건네고 팬들과 단체 사진을 촬영하는 등 소통의 시간도 가졌다. 지난해 개최한 첫 팬콘 ‘ALL the HOURS(올 디 아워즈)’보다 더 많은 관객과 만나며 공연 규모를 넓혔다.

올아워즈는 오는 10일 프랑스 파리, 12일 영국 런던, 15일 독일 베를린에서 월드투어 ‘RISE UP’을 이어갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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