㈜바이탈플랜트, ‘롤팬 플러스’ CJ온스타일 ‘최화정쇼’ 론칭

사진=㈜바이탈플랜트

㈜바이탈플랜트가 오는 11월 11일 오후 9시 45분 CJ온스타일 ‘최화정쇼’를 통해 자동회전냄비 ‘롤팬 플러스’를 선보일 예정이라고 9일 밝혔다.

방송 중엔 행사 카드 추가 할인 및 무이자 혜택과 함께 특별 추가 구성품도 증정하는 등 다양한 프로모션이 마련되어 있다.

바이탈플랜트의 롤팬은 41.5도 기울어진 통가열 구조의 자동회전냄비로 대한민국 특허를 획득한 순수 국내생산제품이다. 이번 ‘롤팬 플러스’는 올해 7월에 출시된 바이탈플랜트의 최신 제품인데 기존 롤팬 뉴오리지널의 핵심 기능을 바탕으로 사용 편의성과 조작 기능을 한층 강화한 업그레이드 모델로 기존 제품의 인기에 이어 최신 모델까지 소비자들의 관심을 모으면서 바이탈플랜트 롤팬 시리즈의 누적 판매량은 68만대를 돌파했다고 업체 측은 전했다.

사진=㈜바이탈플랜트

‘롤팬 플러스’는 조리 과정에서 식재료를 직접 저어야 하는 번거로움을 줄여주는 자동회전기능을 식재료와 조리 상황에 맞춰 회전 속도를 선택할 수 있도록 1단·2단 속도 조절 기능을 적용했으며 직관적인 LED 터치 방식을 적용해 보다 간편한 조작이 가능하다.

또한 투입구를 넓히고 모터 장착 위치와 손잡이 구조도 개선하여 기존 모델 대비 식재료 투입 시 간섭을 줄이고 뚜껑을 여닫는 방식도 홈 위치에 맞출 필요 없이 자유로워졌으며 또한 USB-C충전 방식을 채용해 소비자들의 사용 편의성이 한결 높아진 것이 특징이다.

㈜바이탈플랜트 김정현 대표이사는 “앞으로도 바이탈플랜트가 보유한 특허 기술력과 지속적인 제품 개선을 바탕으로 고객들이 일상에서 체감할 수 있는 편리함을 제공해 나가겠다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]