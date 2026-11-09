‘컴백’ NCT 드림 “데뷔 10년, 모든 순간이 꿈만 같아…우리 음악이 일상속 행복 되길” [일문일답]

사진=SM엔터테인먼트

그룹 NCT DREAM(엔시티 드림)이 데뷔 10주년을 맞아 새 정규앨범을 선보인다. 지난 10년간 함께한 시간을 돌아보고 새로운 꿈을 향해 나아가겠다는 메시지를 담았다.

NCT DREAM은 9일 정규 6집 ‘DREAM AFTER DREAM(드림 애프터 드림)’을 발매한다. 타이틀곡 ‘Boogie Woogie(부기우기)’의 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 공개된다.

이번 앨범에는 타이틀곡을 포함해 총 10곡이 수록됐다. 앨범명 ‘DREAM AFTER DREAM’은 끝없이 이어지는 꿈이라는 의미로, 지난 10년간 쌓아온 시간과 경험을 바탕으로 앞으로도 새로운 목표를 향해 나아가겠다는 뜻을 담았다.

타이틀곡 ‘Boogie Woogie’는 1970년대 디스코 펑크의 빈티지한 감성과 현대적인 신시사이저 사운드를 결합한 업템포 댄스곡이다. 리드미컬한 타악기와 그루비한 베이스 연주를 통해 경쾌한 분위기를 완성했다.

멤버 재민은 타이틀곡 공동 작사에 참여했다. 가사에는 지난 10년간 함께한 서로를 축하하고, 평범한 일상을 특별하게 만들어준 데 대한 고마움과 앞으로도 함께하겠다는 믿음을 담았다.

NCT DREAM은 앨범 발매에 앞서 이날 오후 5시 유튜브 NCT DREAM 채널과 틱톡 NCT 채널 등을 통해 컴백 라이브 ‘Let’s Boogie Woogie(렛츠 부기우기)’를 진행한다.

◆다음은 NCT DREAM이 소속사를 통해 전한 정규 6집 ‘DREAM AFTER DREAM’ 일문일답.

Q. 1년 만에 새 앨범으로 컴백한 소감 부탁드립니다.

- 천러: 데뷔 10주년을 맞아 좋은 노래를 들려드릴 수 있어 기쁘고, 저희의 새 앨범을 기다려 주신 많은 분들께 감사드립니다. 그만큼 열심히 준비한 앨범이니 모두가 만족하고 좋아해 주셨으면 좋겠습니다.

- 지성: 오랜만에 팬분들께 새로운 앨범을 선보이는 만큼 조금 떨리기도 하지만, 그만큼 설레고 기대되는 마음도 큽니다.

Q. 데뷔 10주년을 기념하는 이번 앨범을 통해 전하고 싶은 메시지는 무엇인가요?

- 제노: 앞으로도 함께 같은 꿈을 꾸며 계속 나아가자는 메시지를 전하고 싶습니다. 저희가 함께 만들어갈 새로운 순간들도 기대해 주셨으면 좋겠습니다.

- 재민: 지난 10년 동안 시즈니(팬덤 별칭)가 보내주신 사랑 덕분에 저희가 얼마나 큰 행복을 느꼈는지, 그 사랑이 저희에게 얼마나 소중했는지를 이번 앨범을 통해 전하고 싶습니다.

Q. 지난 10년간 다양한 꿈과 성장을 노래해 온 만큼, 이번 앨범을 통해 보여주고 싶은 NCT DREAM의 새로운 모습이나 음악적 변화는 무엇인가요?

- 해찬: ‘우리의 음악이 있는 곳, 그곳이 바로 NCT DREAM이다’라는 메시지를 전하고 싶습니다. 시간과 공간에 관계없이 저희가 함께 만들어가는 음악이야말로 NCT DREAM을 가장 잘 보여준다고 생각합니다.

- 천러: 음악적으로 큰 변화를 주기보다는 늘 그래왔듯 저희의 노래를 통해 많은 분들께 희망과 힘을 드리고 싶어요. 시간이 흐르면서 저희도 음악적으로 성장한 만큼, 전하고 싶은 메시지가 더욱 진정성 있게 전해질 수 있도록 세심하게 신경 썼습니다.

Q. 타이틀곡 ‘Boogie Woogie’만의 매력과 퍼포먼스 관전 포인트를 소개해 주세요.

- 런쥔: ‘Boogie Woogie’라는 표현을 정하기까지 여러 의견이 있었는데, 멤버들끼리 이야기를 나누다가 ‘Boogie Woogie’로 결정했어요. 곡의 신나는 분위기와도 잘 어울리고, 발음도 귀엽고 재미있어서 많은 분들이 쉽게 따라 부르며 즐기실 수 있을 것 같아요.

- 제노: 안무 중 방향이 자주 전환되는 부분이 있어서 영상으로 보셨을 때 더욱 재미있게 느껴지실 것 같아요.

- 해찬: 리드미컬하고 신나는 동작들이 많아서 보는 것만으로도 흥겨움을 느끼실 수 있을 것 같아요. 함께 리듬을 타며 신나게 즐겨주시면 좋겠습니다.

Q. 이번 앨범을 준비하면서 특별히 기억에 남는 과정이나 소감이 있다면 들려주세요.

- 재민: 이번 앨범을 준비하면서 정말 많은 콘텐츠와 영상을 촬영했어요. 그만큼 저희의 새로운 모습을 더욱 다채롭게 보여드릴 수 있게 된 것 같아서 좋습니다.

Q. 데뷔 10주년을 맞이한 소감과 지난 10년을 돌아봤을 때 가장 기억에 남는 순간을 들려주세요.

- 런쥔: 무엇보다 콘서트가 가장 기억에 남아요. 저희를 응원해 주시는 팬분들을 직접 만나 더욱 신나고 다채로운 무대를 선보였던 순간들이 소중한 추억으로 남아있습니다.

- 제노: 지난 10년 동안 모든 순간이 꿈만 같아요. 그동안 시즈니와 함께한 모든 순간이 특별했고, 하나하나 소중한 추억으로 남아 있습니다.

- 해찬: 10년이라는 시간은 누구에게도 결코 짧지 않은 시간이라고 생각해요. 그 시간을 함께 걸어와준 멤버들과 회사에 진심으로 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 특히 잠실주경기장에서 열렸던 ‘THE DREAM SHOW 2’ 콘서트는 제 인생에서도 손꼽을 만큼 행복한 추억으로 남아 있습니다.

- 재민: 잠실주경기장에서 했던 ‘THE DREAM SHOW 2’의 모든 순간들이 아직까지 생생하게 기억에 남아있어요. 언젠가 꼭 다시 한번 그 무대에 서는 날이 온다면 좋겠습니다.

- 천러: 지난 10년 동안 함께한 모든 순간과 제 곁에 있어 주신 모든 분들이 지금의 저를 만들어 주셨다고 생각해요. 기쁜 일도, 힘든 일도 모두 소중한 추억으로 남아 있어 늘 감사한 마음입니다. 특히 가수로서 가장 행복하고 즐거운 순간은 역시 콘서트를 할 때인 것 같아요. 팬분들과 함께 떼창하며 하나가 되었던 순간들이 가장 기억에 남습니다.

- 지성: 지난 10년을 돌아보니 시간이 정말 빠르게 지나간 것 같아요. 앞으로도 매 순간을 소중하게 기억하며 후회 없이 팬분들과 함께 즐거운 시간을 보내고 싶습니다. 특히 콘서트에서 저희와 함께 무대를 즐기고, 웃고 행복해하시는 팬분들의 모습이 정말 예뻤어요. 그 모습이 오래도록 기억에 남을 것 같습니다.

Q. ‘DREAM AFTER DREAM’이라는 앨범명처럼 앞으로 NCT DREAM이 새롭게 이루고 싶은 꿈이나 목표가 있다면 무엇인가요?

- 런쥔: 앞으로도 세계적인 페스티벌 무대에 더 많이 서고 싶어요. 더 많은 분들에게 NCT DREAM의 음악과 에너지를 보여드리고 싶습니다!

- 천러: 앞으로도 저희의 음악이 일상 속에서 작은 재미와 행복이 되었으면 좋겠어요. 저희 노래를 들으며 잠시나마 즐거운 순간을 보내실 수 있도록 계속해서 좋은 음악을 들려드리고 싶습니다.

Q. 끝으로 시즈니에게 전하고 싶은 말이 있다면 부탁드립니다.

- 런쥔: 저와 제 청춘을 함께해 준 시즈니, 앞으로도 더 다채롭고 소중한 시간들을 함께 만들어가요!

- 제노: 앞으로도 우리 드림 잘 부탁해요~! 저희도 지금처럼 열심히 달려볼 테니 오래오래 함께해 주세요!

- 해찬: 여러분과 함께 걸어온 길이 저희에게는 언제나 빛나는 순간들이었어요. 함께 쌓아온 추억과 여러분이 저희에게 보내주신 사랑이 앞으로도 아름답게 이어질 수 있도록 더 열심히 달려볼게요!

- 재민: 시즈니와 데뷔 10주년을 함께 보낼 수 있어서 정말 좋아요. 저에게 10주년은 끝이 아니라 앞으로 펼쳐질 더 많은 기회와 가능성의 시작이라고 생각해요. 앞으로도 제 모든 힘을 쏟아 끝까지 최선을 다하겠습니다.

- 천러: 시즈니에게는 언제나 감사한 마음이 가장 먼저 떠오르는 것 같아요. 저희의 음악을 들어주시고 무대를 봐주시며 응원해 주시는 분들이 있기에 더 많은 무대에 설 수 있었고, 저희만의 음악도 계속 들려드릴 수 있다고 생각해요. 앞으로도 여러분께 좋은 영향을 드릴 수 있는 드림이들이 되겠습니다!

- 지성: 저와 함께하는 모든 순간이 시즈니에게 행복한 기억으로 남을 수 있도록 앞으로도 많이 웃게 해 드릴게요.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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