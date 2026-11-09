‘마마 팬 페스타’ 오늘(9일)부터 첫선…오사카 도심이 K-팝 축제장으로

CJ ENM의 글로벌 K-팝 시상식 ‘2026 마마 어워즈(MAMA AWARDS)’가 올해 처음으로 팬 참여형 페스티벌을 선보인다. 온라인 플랫폼과 일본 오사카 주요 명소를 연결해 전 세계 K-팝 팬들이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 마련한다.

CJ ENM은 9일부터 오는 21일까지 글로벌 K-팝 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스(Mnet Plus)와 일본 오사카 도심에서 ‘마마 팬 페스타(MAMA FAN FESTA)’를 진행한다고 밝혔다.

올해 신설된 마마 팬 페스타는 팬들이 시상식을 관람하는 데 그치지 않고 직접 프로그램에 참여하고 교류할 수 있도록 기획됐다. CJ ENM은 글로벌 K-컬처 페스티벌 케이콘(KCON)을 운영하며 축적한 경험을 바탕으로 온·오프라인 행사를 선보일 계획이다.

온라인에서는 엠넷플러스를 통해 디지털 스탬프 미션과 스포일러 퀘스트 등을 진행한다. 스포일러 퀘스트에서는 오사카 곳곳에 숨겨진 시상식 출연 아티스트들의 무대 관련 힌트를 찾을 수 있다. 시상식이 열리는 20일과 21일에는 현장 생중계도 제공한다.

별도로 개설된 이벤트 페이지에서는 개인 ID카드 발급을 비롯해 메시지 스테이션, 포토 갤러리, 엔딩 크레딧 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있다.

오프라인 행사는 오사카 주요 명소를 중심으로 펼쳐진다. HEP FIVE 대관람차와 미도스지 거리, 난바광장, 시상식 개최 장소인 교세라 돔 오사카 등을 연결해 도시 곳곳에서 K-팝 관련 콘텐츠를 경험할 수 있도록 한다.

오는 19일부터 난바광장에는 팬들을 위한 커뮤니티 공간이 조성된다. 웰컴 스테이션과 스타 터치 스테이션, 백스테이지 캠, 팬 커뮤니티 라운지, 레드카펫 포토존 등 체험형 부스가 운영될 예정이다.

글로벌 결제 기술 기업 비자(Visa)는 올해 마마 어워즈에 이어 마마 팬 페스타에도 타이틀 스폰서로 참여한다.

CJ ENM 관계자는 “올해 처음 선보이는 ‘MAMA FAN FESTA’는 글로벌 K-POP 팬분들이 시간과 공간의 제약을 넘어 MAMA AWARDS를 색다른 방식으로 즐기고 함께 교류할 수 있는 장을 만들고자 기획했다”며 “‘뮤직 인터스텔라’를 콘셉트로 펼쳐지는 ‘2026 MAMA AWARDS’를 직접 체험하며 더 큰 에너지와 설렘을 만끽하시길 바란다”고 말했다.

2026 마마 어워즈는 오는 20일과 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린다. 시상식은 엠넷플러스를 비롯한 글로벌 주요 디지털 플랫폼을 통해 전 세계에 생중계될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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