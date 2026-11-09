‘믿듣탱’ 태연, 4년 10개월 만에 정규앨범…30일 ‘언스페셜’ 발매

사진=SM엔터테인먼트

그룹 소녀시대 태연이 약 4년 10개월 만에 솔로 정규앨범으로 돌아온다.

9일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 태연은 오는 30일 정규 4집 ‘Unspecial(언스페셜)’을 발매한다.

동명의 타이틀곡을 비롯해 총 12곡이 수록된다. 이번 앨범은 태연의 섬세한 표현력과 깊어진 감성을 담은 곡들로 구성됐다.

태연이 정규앨범을 발표하는 것은 지난 2022년 2월 발매한 정규 3집 ‘INVU’ 이후 약 4년 10개월 만이다. 당시 ‘INVU’는 각종 음원 및 음반 차트 1위에 올랐으며 음악방송에서 8관왕을 차지했다. 아이튠즈 톱 앨범 차트에서도 전 세계 23개 지역 1위를 기록하는 등 국내외에서 좋은 반응을 얻었다.

태연은 지난해 솔로 데뷔 10주년을 맞아 첫 컴필레이션 앨범 ‘Panorama : The Best of TAEYEON(파노라마 : 더 베스트 오브 태연)’을 발매하며 지난 음악 활동을 돌아봤다.

이번 정규 4집에서는 한층 섬세해진 표현력으로 공감과 위로의 메시지를 전할 예정이다. 오랜만에 선보이는 정규앨범인 만큼 태연이 어떤 새로운 음악적 색깔을 보여줄지 관심이 모인다.

‘언스페셜’은 이날부터 각종 온·오프라인 음반 매장에서 예약 판매를 시작한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]