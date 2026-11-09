씨엔블루, 오늘(9일) ‘달리기’ 리메이크 발매…록 사운드로 재탄생

밴드 씨엔블루(CNBLUE)가 윤상의 ‘달리기’를 리메이크한다.

9일 소속사에 따르면 씨엔블루는 이날 스페셜 싱글 ‘달리기(Running)’를 발매한다.

윤상의 원곡을 록 장르로 재해석한 곡이다. 리드미컬한 기타와 베이스, 경쾌한 드럼을 중심으로 역동적인 밴드 사운드를 완성했다. 꿈을 향해 나아가는 이들에게 응원의 메시지를 전한다.

함께 공개된 온라인 커버 이미지에는 트랙을 중심으로 여러 갈래로 뻗은 길과 그 위로 비추는 태양이 담겼다. 각기 다른 꿈을 향해 달려가는 모습을 시각적으로 표현했다.

씨엔블루는 신곡 발매에 이어 내년 2월 단독 콘서트도 개최한다. 오는 2027년 2월 20~21일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 ‘2027 CNBLUE LIVE 에바뛰콘 - KEEP DREAMIN’, KEEP RUNNIN’’을 열고 팬들과 만난다.

공연명에 사용된 ‘에바뛰’는 ‘에브리 바디 뛰어’의 줄임말로, 씨엔블루의 시그니처 구호다. 멤버들이 꿈의 무대로 꼽아온 KSPO DOME에서 개최되는 이번 공연은 새로운 도전을 향해 나아간다는 의미를 담았다.

씨엔블루는 향후 공연에서도 신곡 ‘달리기’를 밴드 라이브로 선보이며 활동을 이어갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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