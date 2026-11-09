JYP 스쿼드, 엔믹스 남동생 그룹 선보인다…보이그룹 ‘오브더블루’ 내년 데뷔

사진제공: JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트가 2027년 새로운 보이그룹을 선보인다. 그룹 엔믹스(NMIXX)를 배출한 아티스트 본부 SQU4D(스쿼드)가 처음으로 제작하는 보이그룹으로, 본격적인 데뷔 준비에 돌입했다.

9일 JYP엔터테인먼트에 따르면 SQU4D는 지난 6일 신인 보이그룹 ‘oftheblue(오브더블루)’의 공식 SNS 채널을 개설하고 티저 이미지 2장을 공개했다.

공개된 이미지에는 얼굴 위에 QR 코드가 배치된 인물 사진과 ‘BLIND’, ‘BLUE’ 등의 단어가 적힌 십자말풀이가 담겼다. QR 코드를 통해 연결되는 프로모션 웹사이트에서는 하늘과 바다, 도시 등 다양한 풍경을 확인할 수 있다.

웹사이트에는 ‘EVERYTHING GOOD COMES OUT OF THE BLUE’라는 문구와 함께 멤버들이 서울 곳곳을 돌아다니며 직접 촬영한 필름 사진과 녹음한 일상 소리도 공개됐다.

방문자가 직접 소리를 조합할 수 있는 기능도 마련됐다. ‘START MIXING’ 버튼을 누르면 디지털 사운드 믹서가 나타나며, 모래 위를 걷는 소리와 자판기에 동전을 넣는 소리, 엔진 시동 소리 등 총 18개의 일상 소리를 자유롭게 조합할 수 있다.

특히 웹사이트에는 오브더블루 멤버들로 추정되는 4명의 뒷모습이 담긴 사진도 등장해 관심을 모았다. 다만 구체적인 멤버 구성과 인적 사항은 아직 공개되지 않았다.

오브더블루를 제작하는 SQU4D는 JYP 최초의 여성 사내이사인 이지영 이사를 중심으로 신설된 아티스트 본부다. 지난 2022년 2월 첫 아티스트 엔믹스를 데뷔시켰다.

엔믹스는 올해 ‘2026 더팩트 뮤직 어워즈’에서 대상인 ‘사운드 오브 더 이어’를 수상했으며, ‘2026 대한민국 대중문화예술상’에서 문화체육관광부 장관 표창을 받았다.

신인 그룹명 ‘oftheblue’는 예상하지 못한 순간이나 뜻밖의 발견을 의미하는 영어 표현 ‘out of the blue’에서 따왔다. ‘blue’에는 무한한 가능성과 자유, 청춘이라는 의미를 담았다.

오브더블루는 지난 7일 그룹 로고, 8일 전단지 이미지를 차례로 공개하며 데뷔를 위한 사전 프로모션을 이어가고 있다. 2027년 정식 데뷔를 목표로 하며, 향후 공식 SNS를 통해 관련 정보를 순차적으로 공개할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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