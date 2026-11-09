충남도립대, 청불패 13일 개막…"청양 맛과 멋, 청춘 열정 어우러지는 상생 축제"

충남도립대학교가 제2회 청춘불패 페스타(청불패)를 13일부터 사흘간 개최한다.

′청춘은 항상 승리한다!′를 슬로건으로 지역주민과 대학생 그리고 전국에서 온 방문객이 함께 어울리는 지역 상생형 문화축제다.

충남도립대학교 앵커사업단이 주최·주관해 대형 콘서트와 방송 오디션, 지역 먹거리 장터, 문화공연, 가족 체험 프로그램 등으로 꾸며진다.

이틀간 청불패 슈퍼콘서트로 개막식날 김장훈, 권은비, 신스, 캐치더영, 오드유스, 나율 등의 가수들이 무대에 올라 축제의 시작을 알린다. 14일에는 다이나믹 듀오, 헤이즈, 오유진, 더윈드, 아워벌스데이가 출연한다.

지역 소상공인이 참여하는 푸드트럭과 청양 특산물 판매장터도 운영된다. 청양 먹거리를 활용한 쿠킹쇼와 학과별 홍보·체험관도 마련된다.

대학 동아리 공연을 비롯해 마술쇼, 버블쇼, 키다리 삐에로, 키즈 에어바운스, 레트로 게임 등 가족이 함께 즐길 수 있는 체험행사도 펼쳐진다.

정명규 도립대 총장은 "청춘은 단순히 젊은 시절을 뜻하는 것이 아니라, 새로운 내일을 향해 도전하는 마음"이라며 "대학이 가진 공간과 자원이 지역의 활력으로 이어질 때 대학과 지역은 함께 성장할 수 있다. 청양의 맛과 멋, 청춘의 열정이 어우러지는 이번 축제에 많은 도민께서 함께해 주시길 기대한다"고 밝혔다.

청양= 유동주 기자 ydj@sportsworldi.com

청양= 유동주 기자

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