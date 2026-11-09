JTBC, 오늘(9일) 매각 공고 게시…새 주인 찾는다

기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 종합편성채널 JTBC가 매각 공고를 게시하고 본격적인 매각 절차에 돌입한다.

JTBC의 매각주간사 EY한영회계법인은 9일 매각 공고를 통해 “제3자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등 외부 자본 유치를 통한 매각을 공개경쟁입찰로 진행한다”고 밝혔다.

매각 공고 게시에 따라 잠재적 인수자를 대상으로 인수의향서(LOI) 접수가 시작된다. 인수의향서 접수 기간은 공고 게시일로부터 4주 간이며, 접수가 마무리되면 예비실사가 진행된다. 경쟁입찰 원칙에 따라 내년 1월 중 우선협상대상자를 선정할 예정이다. 이번 매각은 JTBC가 진행하고 있는 기업회생절차의 일환이다.

지난 3일 서울회생법원은 JTBC의 매각공고안을 허가했다. 이에 따라 회생계획 인가 전 인수합병(M&A) 절차가 본격화됐다.

매각 방식은 기존 주식을 단순 매각하는게 아니라, 신규 자본을 유치하는데 초점을 맞췄다. 유상증자와 회사채 발행 등을 통해 투자금 확보 및 재무구조를 개선하겠다는 것이다.

JTBC는 “관련 법규와 회생법원 절차에 따라 투명하고 공정하게 매각을 진행할 것”이라며 “M&A를 통해 지속 가능한 성장 기반을 마련하고, 콘텐트와 채널 경쟁력을 강화할 수 있는 계기를 만들겠다”고 밝혔다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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